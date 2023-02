El millonario sueldo que ganará André-Pierre Gignac tras su renovación con el Club Tigres

El delantero francés André-Pierre Gignac llegó al Club Tigres en 2015 como agente libre tras jugar 12 temporadas en la Ligue 1 de Francia, ahora va por su séptima campaña vistiendo la camiseta felina y hace poco el club le renovó por dos temporadas a pesar de sus 37 años.

Con la extensión contractual Gignac será el segundo jugador mejor pagado del equipo, solo por detrás de su compatriota Florian Thauvin.

El ariete galo cobrará con su nuevo contrato $4,6 millones de dólares anuales, es decir que ganará poco más de $9 millones de dólares al finalizar su nuevo acuerdo con Tigres.

Gignac ha sido pieza fundamental del equipo mexicano, ha anotado 181 goles en 318 encuentros; en cuanto a títulos ha podido alzar cuatro Liga MX, tres Campeón de Campeones y una Liga de Campeones de la Concacaf.

El delantero terminará este nuevo contrato con casi 40 años y es posible que se retire en este club. “Poder terminar mi carrera en Tigres fue mi sueño desde que llegué. No sé, hubo algo, algo que no se puede contar, es algo que lo tienes adentro y el placer de poder anunciar que podré cumplir 10 años en este club en 2025 y terminar mi carrera acá en Tigres. Gracias a la confianza de mi institución, directiva, cuerpo técnico he renovado mi contrato por dos años”, comentó André-Pierre.

