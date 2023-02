La mansión donde las hermanas Olsen grabaron ‘It Takes Two’ fue demolida

La mansión al norte de Canadá donde Mary-Kate y Ashley Olsen, hermanas gemelas, grabaron la exitosa película ‘It Takes Two’ (1995) fue demolida recientemente.

‘It Takes Two’ no fue la primera ni la última película que se grabó en esta propiedad, en la lista está ‘Kissinger and Nixon’ (1995), con Beau Bridges y ‘That Old Feeling’ (1997), protagonizada por Bette Midle.

Según ‘New York Post’, la última vez que se vendió esta mansión fue en 2020 por $30.8 millones de dólares y los compradores fueron la empresa Nascond Holdings. El mismo medio asegura que antes de su demolición estuvo un tiempo disponible para vender por $25 millones de dólares.

La empresa Nascond Holdings le compró esta propiedad a Harold y Sara Springer, quienes originalmente la compraron en 2002. Se dice que los Springer quedaron decepcionados con el lugar luego de comprar, pero les costó mucho encontrar un nuevo propietario.

La propiedad data de 1985, cuando fue construida en un lote de 4 acres para el promotor inmobiliario y financiero Robert Campea.

La extensión de la mansión era de 30,000 pies cuadrados distribuidos en tres plantas con 10 habitaciones, 14 baños, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina, cuarto de lavado, estudio de grabación, bodega y otras comodidades.

En su interior destacaban otras características como siete chimeneas distribuidas en varios espacios de la casa, una cocina de última generación, ascensores, piso estructural para crear un salón de baile y más. ‘New York Post’ aclara que no tiene el conocimiento de cómo se encontraba la propiedad para el momento de su demolición.

Adicional a la casa principal había un garaje con capacidad hasta para 40 vehículos y una piscina cubierta de 50 pies.

