Padre violó y embarazó a su hija discapacitada de 13 años en Bolivia; ahora la menor no tiene ni dónde vivir

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) en Bolivia intenta ubicar a la menor de 13 años con discapacidad que fue violada y embarazada por su padre en una casa de acogida o albergue.

Un reporte esta semana en Unitel detalla que las autoridades en La Paz realizan el trámite en vista de que la familia extendida de la joven, que por obvias razones no ha sido identificada, no puede brindarle cobijo.

La madre de la menor la abandonó cuando era pequeña y el tío materno se hizo cargo de la crianza hasta que el padre biológico apareció.

Tras conocerse el patrón de abuso por parte del padre, la familia ampliada de la víctima pidió a la Defensoría de la Niñez ayudar a ubicar a la muchacha en un lugar seguro debido a que son de escasos recursos.

La prima de la adolescente dijo que tiene cuatro hijos que mantener y no puede ayudarla. Aunque no está claro el tipo de discapacidad de la jovencita, la pariente señaló que requiere cuidados especiales que ella no puede brindarle.

“Son de escasos recursos y la familia ampliada no puede hacerse cargo en este momento, por eso estamos buscando algún albergue o casa de acogida para que ella pueda permanecer y cuidar su bienestar”, declaró el director nacional de la Felcv, Rubén Lobatón.

Las autoridades además esperan por una evaluación médica para determinar si interrumpirán el embarazo.

“Eso se tiene que manejar de una manera muy particular y con mucho cuidado, estamos a la espera que profesionales puedan tomar esta decisión y será importante estar pendiente de la menor para asumir las futuras determinaciones en su caso”, añadió Lobatón.

El sospechoso, que tampoco ha sido identificado, cumple prisión preventiva en la cárcel de San Pedro de la capital.