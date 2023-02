‘Muchos son deportados por no tener abogado’

Portando pancartas y proclamando la consigna “Mantengan las familias neoyorquinas unidas”, junto a sus pequeños hijos, decenas de familias inmigrantes pidieron este martes en Albany a la legislatura como a la gobernadora Kathy Hochul, la aprobación de la Ley de Acceso a la Representación (ARA).

La mexicana Karen Cisneros y la guatemalteca Maira Vázquez ofrecieron sus testimonios de las dificultades que atravesaron como inmigrantes y por qué la falta de un abogado que las representara para evitar que fueran deportadas, constituye un argumento para pedir la aprobación de la ley.

“Fue muy duro. Desconocía todo, no entendía nada, me pedían dinero para ayudarme y no tenía ni permiso de trabajo”, dijo Vázquez durante la conferencia de prensa. Ella cruzó la frontera con su hijo de 3 años.

La misma odisea sufrió Cisneros. Ella destacó la ayuda que recibió de las organizaciones defensoras que le pusieron abogados para lidiar con su caso.

“Tuve suerte, pero muchos inmigrantes son deportados por no contar con un abogado que los defienda. Por eso, pido sensibilidad a la gobernadora Hochul para que apruebe la ley que dará acceso a representación legal para nosotros”, dijo la mexicana.

La nutrida delegación contó con el apoyo de defensores de los inmigrantes y de varios oficiales electos que instaron a la legislatura estatal a que se sensibilicen con la comunidad inmigrante y aprueben el proyecto de ley ARA.

“A diario, miles de inmigrantes en todo el estado se enfrentan a la posibilidad de ser deportados sin el debido proceso legal y una oportunidad significativa de ser escuchados. Son nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros seres queridos”, dijo la asambleísta estatal Catalina Cruz que junto al senador Brad Hoylman, ambos del partido demócrata, son los patrocinadores del proyecto de ley.

“A medida que la crisis migratoria se intensifica, la necesidad de servicios legales se dispara. La Ley de Acceso a Representación busca corregir este error al garantizar que se brinden servicios legales efectivos a todos, no solo a aquellos que pueden pagarlos”, insistió Cruz que representa al distrito 39 de Corona, Elmhurst y Jackson Heights, Queens.

El clamor también fue dirigido a la gobernadora Kathy Hochul. La coalición destacó que, de aprobarse la ley, sería la primera de su tipo en la nación que establecería el derecho a un abogado en los procedimientos judiciales de inmigración.

De su parte el senador Hoylman dijo que tener un abogado en una audiencia de inmigración puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Agregó que las personas que no están detenidas en las audiencias de inmigración tienen tres veces más probabilidades de lograr un resultado exitoso si cuentan con representación.

“Nuestra Ley de Acceso a la Representación ayudará a los inmigrantes a obtener la representación legal que necesitan”, insistió Hoylman que representa al distrito senatorial 47 del West Side de Manhattan.

Hoylman agradeció a la asambleísta Cruz y a la Coalición de Inmigración de Nueva York, como al Instituto de Justicia Vera y Immigrant-ARC, por apoyar este proyecto de ley fundamental.

Los legisladores Cruz y Hoylman coinciden que el espíritu de la ley ARA es ayudar a miles de neoyorquinos a permanecer en sus hogares con sus familias, contribuyendo a sus comunidades y nuestra economía.

Un grupo de manifestantes se topó con el presidente de la Asamblea, Carl Heastie. /Suministrada

El director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York, Murad Awawdeh, abogó al respecto diciendo que la separación de familias que contribuyen a nuestras comunidades no solo perjudica a los hogares, sino también a las economías locales que prosperan gracias a los inmigrantes.

“La gobernadora Hochul tiene la oportunidad de demostrar cuánto valora Nueva York a nuestros trabajadores inmigrantes, dueños de negocios, amigos y miembros de la comunidad al invertir completamente en el financiamiento de servicios legales y aprobar la Ley de Acceso a la Representación para mantener a las familias unidas y la economía de un Nueva York más próspero”, dijo Awawdeh.

El líder de la coalición añadió que, sin representación legal, existe un costo financiero y humano real para los inmigrantes y las comunidades en todo Nueva York.

Según Awawdeh, el acceso a la representación legal permite a las familias continuar con sus casos de asilo, cambiar su estatus legal y asegura que ningún niño o adulto inmigrante se quede solo en nuestro complejo sistema judicial de inmigración.

Según CARE, en los tribunales de inmigración del estado de Nueva York actualmente hay unos 190,000 casos de deportación acumulados.

La coalición sostiene que los inmigrantes que no pueden permitirse contratar a un abogado se ven obligados a navegar por su cuenta en un sistema judicial sobrecargado y con pocos recursos.