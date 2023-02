¿Se volvieron enemigos? Gerard Piqué confiesa que no felicitó a Lionel Messi tras ganar la Copa del Mundo de Qatar 2022

El antiguo futbolista del FC Barcelona y actual presidente de la Kings League, Gerard Piqué, volvió a sorprender a sus seguidores con unas fuertes declaraciones que lo colocan en el centro de la polémica, aunque en esta oportunidad están vinculadas con su antiguo compañero, el argentino Lionel Messi.

Lo que sucede es que el defensor sorprendió a los aficionados del fútbol al revelar que no felicitó al actual campeón del mundo por la actuación que tuvo en el Mundial de Qatar 2022, donde finalmente pudo alzar el trofeo tras vencer a la selección de Francia en la tanda de penales.

Estas declaraciones las realizó el español en una entrevista con el tiktoker John Nellis, quien lo entrevistó para su canal de YouTube para hablar sobre su actualidad y los problemas que ha venido presentando en las últimas semanas.

“No realmente. Esto es una locura, pero la verdad es que yo estaba totalmente desconectado de la Copa del Mundo desde que me retiré. No vi ningún partido, solo la final y no todo el partido. Intento desconectarme. Me fui de vacaciones unos días. Mis últimos meses fueron duros como profesional y realmente necesitaba desconectarme del fútbol”, expresó sobre si había felicitado a Messi.

Aprovechando este tema, Nellis le preguntó si realmente Messi es el mejor futbolista de la historia y si realmente logró superar a Cristiano Ronaldo en esta categoría a pesar de su amplia capacidad goleadora.

“Hay un tema común aquí. Puedo decirte, cuando te vas a la cama por la noche, si Messi, Ronaldo… Messi es finalmente el que tiene la Copa del Mundo. Y el debate es si Messi es el mejor de todos los tiempos”, destacó.

“Es cierto que la pelea entre ellos dos en esta última década fue bastante impresionante, porque ambos lo hicieron increíblemente bien. Creo que en términos de talento, es que Messi es el número uno, seguro. Es cierto que Cristiano trabajó muy duro para intentar competir y pelear por ese primer lugar, pero quiero decir si ves las carreras de ambos diría que si quieres comparar, odio comparar, pero es cierto que todo el mundo habla de eso. En los últimos años elegiría a Messi con seguridad. Y demostró que incluso, si tiene 35 años puede competir. Es el mejor jugador del mundo y lo mostró en la Copa del Mundo”, concluyó Piqué.

