Hogares de ancianos de NY con poca supervisión

Un reporte dio a conocer que casi el 80% de los hogares de ancianos y otros centros de cuidados para adultos mayores de la ciudad de Nueva York no recibieron ninguna visita del programa estatal de supervisión requerido por el Gobierno federal durante un período de tres meses en el 2022.

La voz de alarma sobre este particular la dio la organización sin fines de lucro AARP New York, que puso en evidencia esta tendencia preocupante que podría afectar directamente el bienestar de algunas de las personas más vulnerables en Nueva York, especialmente si se toma en cuenta que en la propuesta presupuestal que se discute en la Legislatura estatal no existen fondos adicionales para el Long Term Care Ombudsman Program (LTCOP, Programa del defensor de cuidados a largo plazo).

“Los defensores de los adultos mayores han estado presionando para que se apruebe un aumento de $15 millones en el próximo presupuesto estatal para que el LTCOP contrate a 235 empleados a tiempo completo para cumplir con el objetivo establecido por el mismo programa de realizar una inspección semanal en cada uno de los 1,400 hogares de ancianos y centros de cuidados para adultos del estado, entre ellos, los más de 500 en la ciudad de Nueva York y en Long Island”, indicó la organización en un comunicado.

El reporte de AARP New York refleja que el 78.6% de los casi 300 hogares de ancianos, centros de vida asistida y centros de cuidados para adultos de la ciudad de Nueva York no fueron visitados por un defensor durante un período de tres meses en el 2022 (del 1.º de abril al 30 de junio), el período más reciente para el que hay información disponible. En todo el estado, más de la mitad de los centros (52%) no recibieron ninguna visita.

“Hay personas reales detrás de estas cifras: nuestros padres, abuelos, cónyuges y seres queridos”, manifestó Beth Finkel, directora estatal de AARP New York.

Agregó Finkel que es inaceptable que el estado no financie adecuadamente este programa vital de supervisión, especialmente después de que más de 15,000 personas fallecieran en los hogares de ancianos de Nueva York durante la pandemia.

“La gobernadora Kathy Hochul y la Legislatura deberían proporcionar los fondos necesarios para que el LTCOP tenga el personal adecuado y para proteger a las personas que se encuentran entre las más vulnerables de nuestra sociedad”, insistió.

Por su parte, la senadora Cordell Cleare indicó: “Como nueva presidenta del Comité para el Envejecimiento del Senado, la seguridad y calidad de los hogares de ancianos y otros centros de cuidados para adultos es una de mis prioridades principales”, dijo.

“El LTCOP puede garantizar el cumplimiento de estos tres objetivos dignos; sin embargo, debe recibir el financiamiento adecuado para garantizar que los 1,400 centros de nuestro estado, que se encargan de la vivienda y el cuidado de nuestros seres queridos, reciban visitas periódicas y proactivas para proteger a los residentes y facilitar la rendición de cuentas necesaria. ¡No nos conformaremos con nada menos de $15 millones para el LTCOP este año y una inversión periódica a largo plazo en el futuro!”, agregó la legisladora estatal.

Programa vital

“Nueva York no estaba facilitando visitas periódicas de un defensor para proteger los derechos de los residentes de hogares de ancianos y centros de cuidados para adultos antes de la pandemia, y el estado decidió ignorar el problema”, sostuvo Lindsay Miller, directora ejecutiva de la New York Association on Independent Living. “El problema solo se ha exacerbado por la pandemia, como lo demuestra el informe de AARP, pero la Administración Hochul continúa ignorando los derechos de los adultos mayores y las personas con discapacidades al no incluir el financiamiento adecuado para el Programa del defensor de cuidados a largo plazo en el presupuesto ejecutivo. Nos unimos a nuestros socios defensores del envejecimiento para pedir al estado de Nueva York que incluya un aumento de $15 millones en el presupuesto final para proporcionar a este importante programa el personal necesario”.

Para conocer detalles del informe puede visitar https://aarp-states.brightspotcdn.com/1b/b8/fcd207944e0c96ae9ffce5ff1484/ltcopreportfinal-2-23.pdf