Ayuda para que inmigrantes calificados consigan empleo en Nueva York

Los inmigrantes profesionales que quieran ubicarse en puestos relacionados a las ramas en las que están especializados contarán con ayuda para buscar mejores empleos. Así lo dio a conocer la gobernadora Kathy Hochul al anunciar la expansión del Programa de Caminos Profesionales para Inmigrantes de Alto Nivel del Estado de Nueva York.

“Durante generaciones, el arduo trabajo y la determinación de los inmigrantes que han venido a Nueva York para construir una vida mejor para ellos y sus familias han dado forma a nuestro estado en lo que es hoy”, dijo Hochul en un comunicado. “Al expandir el programa Caminos profesionales para inmigrantes altamente calificados, estamos fortaleciendo nuestro apoyo a los nuevos estadounidenses en nuestro estado y conectando a los inmigrantes con las herramientas que necesitan para ingresar a la fuerza laboral y perseguir el sueño de Nueva York”, agregó.

La Oficina de la Gobernadora agregó que como parte de la expansión del programa, se otorgarán un total de $4.38 millones en subvenciones financiadas por el estado a proveedores comunitarios para apoyar la capacitación profesional y los esfuerzos de colocación laboral para un mayor número de inmigrantes altamente calificados”.

Las subvenciones se otorgarán a lo largo de tres años y son administradas por la New York State Office for New Americans.

Lanzado por primera vez en 2021, el programa NYS Professional Pathways está diseñado específicamente para campos que actualmente necesitan trabajadores altamente calificados en el estado, incluyendo arquitectura, ingeniería, tecnología de la información, educación, trabajo social, economía, gestión empresarial y periodismo.

“Al 31 de enero de 2023, según la Agencia Líder de Caminos Profesionales hacia arriba Global, 282 buscadores de empleo fueron aceptados en el programa y recibieron capacitación y entrenamiento de preparación laboral de Estados Unidos, y 88 buscadores de empleo habían sido colocados en puestos de nivel profesional, con colocaciones en curso”, indicó el gobierno estatal.

El director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York, Murad Awawdeh, dijo: “Al invertir en nuestra comunidad de recién llegados, se está asegurando de que más neoyorquinos tengan las habilidades necesarias para ingresar a la fuerza laboral y hacer crecer nuestra economía ahora y en el futuro. Encontrar el trabajo adecuado es una parte esencial para construir una vida de calidad, estabilizar familias y comunidades, al tiempo que se garantiza la salud de los negocios de Nueva York y nuestra economía”.

La presidenta y directora general de Upwardly Global, Jina Krause-Vilmar, dijo que los recién llegados a menudo aportan una amplia educación y experiencia de sus países de origen pero encuentran que sus habilidades pasan por alto por el mercado laboral estadounidense. “La expansión del programa Professional Pathways sirve como un modelo excepcional para mejorar el potencial de las comunidades de inmigrantes y refugiados”.

Más información sobre el programa de Caminos Profesionales y cómo postularse está disponible en https://dos.ny.gov/professional-pathways-high-skilled-immigrants-ona-job-coach-locations

Para cualquier inmigrante que necesite asistencia, o para conectarse con los programas de ONA, llame a la línea directa de New Americans al 1-800-566-7636 de 9:00am a 8:00pm, de lunes a viernes. Todas las llamadas son confidenciales. La asistencia está disponible en más de 200 idiomas. Para obtener más información, visite https://dos.ny.gov/office-new-americans o siga a ONA en Twitter en @NYSNewAmericans o Facebook en https://www.facebook.com/NYSNewAmericans.