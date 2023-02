Muere a los 78 años Richard Belzer, actor de ‘Law & Order: SVU’

Richard Belzer, quien alcanzó la fama como el cínico, pero incondicional detective John Munch en ‘Homicide: Life on the Street’ y ‘Law & Order: SVU’, murió a los 78 años.

Belzer falleció a primera hora del domingo en su casa de Bozouls, en el suroeste de Francia, declaró el escritor Bill Scheft, amigo del actor desde hacía mucho tiempo, a The Hollywood Reporter.

“Tenía muchos problemas de salud“, dijo Scheft.

John Munch hizo su primera aparición en 1993 en el primer episodio de ‘Homicide’ y la última en 2016 en ‘Law & Order: SVU’. Entre esos dos dramas de la NBC, Belzer repitió su papel como detective en otras ocho series.

“Richard trajo humor y alegría a todas nuestras vidas, fue un profesional consumado y todos lo extrañaremos mucho“, compartió Dick Wolf, creador de ‘Law & Order’ a Variety.

Belzer hizo apariciones especiales como Munch en una variedad de otros programas, desde las comedias ‘3rd Rock From the Sun’, ‘Arrested Development’, ‘30 Rock’, ‘The Wire’ (de HBO), The X-Files (de Fox) y ‘The Derrotar’.

Su personaje está basado en un detective real de Baltimore: era un investigador muy inteligente y tenazmente diligente que creía en teorías conspirativas, desconfiaba del sistema y perseguía la justicia con ojo hastiado. A menudo recurría a bromas secas y acerbas para expresar su punto de vista.

"Soy detective de homicidio. La única vez que me pregunto ¿por qué? es cuando me dicen la verdad", era una frase típica de Munch.

Belzer debutó en el cine en la comedia ‘The Groove Tube’ (1974), también participó en tres episodios del programa ‘Saturday Night Live’, entre 1975 y 1980.