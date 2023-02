Empleada de Ulta es amonestada por intentar detener a un ladrón

En un video de TikTok, se relató que una ex empleada de Ulta recibió una reprimenda después de tratar de impedir que un ladrón saliera de la tienda con una canasta llena de productos.

Jo (@jojoscirkus), afirmó haber sido promovida a gerente de tienda a la edad de 21 años, y que trabajó en dos tiendas diferentes, cubriendo turnos dobles todos los días durante dos semanas consecutivas.

Debido al estrés y agotamiento que le provocó trabajar tanto, la mujer no consideró imprudente tratar de evitar que un ladrón robara artículos de la tienda. En el video, ella aconsejó a los empleados de tiendas que nunca intenten impedir que alguien robe artículos.

Jo unió su video con el de otro usuario de TikTok, @houaka.muas, quien también habló sobre los ladrones de tiendas de Ulta en un clip propio, diciendo: “Cualquiera que trabaje en Ulta sabe que los robos ocurren todos los días”.

En este punto del video, Jo comienza a hablar sobre su propia experiencia con los ladrones en la popular cadena de cosméticos.

“¡Oh, he sido convocada! Así que trabajé en Ulta Beauty durante cuatro años. Comencé cuando tenía 18 años como empleada de temporada y me abrí camino hasta convertirme en gerente y lidiamos con hurtos en tiendas todo el tiempo”, dijo ella.

Jo describe un incidente específico de robo en una tienda mientras trabajaba para la franquicia.

“Pero esa vez en particular me metí en problemas y me amonestaron porque me involucré y tengo videos si quieren verlos”, dice ella.

Jo relató cómo, después de que todo el personal administrativo de una ubicación renunciara, se ofreció a ayudar en esa tienda también y trabajó durante dos semanas consecutivas en dos sucursales.

“Terminé trabajando una semana laboral de 14 días (seguidos) o un lapso de semanas, como todos los días durante 14 días”, dice ella. “Lo que aconsejo que nadie haga, es agotador y claramente me volvió loca”.

Ella continúa diciendo que la sucursal en particular estaba teniendo robos todos los días y que generalmente sucedía justo antes de que la tienda cerrara por el día.

“Nunca me tocó cerrar, así que realmente nunca tuve que lidiar con eso porque generalmente venían por las noches. Entonces, como el día 12 de mi día 14, estoy cerrando allí y luego vienen y roban la tienda”, dijo la chica.

Jo dijo que no le pareció justo, ya que los robos dificultan su trabajo, ya que los empleados deberán hacer muchos informes para tratar de inventariar todo.

Cuando un ladrón recurrente apareció esa noche en particular, Jo juró que no se saldría con la suya.

“Entonces, cuando (el ladrón) salía, traté de quitarle la canasta y tiré como si hiciera un pequeño tira y afloja con él por ella y luego me empujó, regresó y recogió las fragancias que cayeron de la canasta y luego salió por la puerta”, dice.

Jo estaba tan frustrada con el robo persistente del ladrón que terminó teniendo un altercado físico con él y el ladrón logró salir de la tienda con los bienes robados. Sin embargo, debido a que intentó detenerlo, Jo dijo que terminó metiéndose en problemas.

“Esa pequeña pelea fue captada por la cámara y me amonestaron por eso. Me metí en problemas. Tengo un video de eso, puede que lo publique más tarde. Si quieren verlo, es un poco gracioso, pero me tenían a mí, una pequeña de 21 años, cerrando esa tienda que estaba siendo asaltada todas las noches, y luego, cuando traté de salvar la mercancía, me metí en problemas de todos modos”.

Ella concluye diciendo: “Así que, eso es algo que no quieres hacer, nunca, nunca. Solo déjalos ir”.

Jo finalmente cumplió su promesa y subió un clip del robo en TikTok que muestra las imágenes de la cámara de seguridad a las que se refería.

El hombre en el video le quita violentamente la canasta a Jo y empuja su mano antes de recoger los artículos que ella trató de evitar que él tomara y luego huye con los productos.

Se sabe que muchas empresas en los Estados Unidos tienen como política que los empleados no traten de impedir que se roben productos. Esto lo hacen por seguridad de ellos mismos.

