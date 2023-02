Esposa de Richard Gere dice que el actor está mejor luego de ser hospitalizado por neumonía

Richard Gere atraviesa un momento delicado de salud. Con 73 años, el actor fue internado en México debido a complicaciones de salud en medio de sus vacaciones. Según informó el portal TMZ, tras pasar por cuidados intensivos, el actor comenzó una etapa de recuperación definitiva.

Es por ello que luego de una consulta médica, donde le diagnosticaron neumonía, los doctores decidieron internarlo y mantenerlo bajo un tratamiento estricto con antibióticos.

Hace unas horas, Alejandra Silva, esposa de Richard Gere, se mostró agradecida por los mensajes de afecto que un sin fin de admiradores y personas del mundo del espectáculo le hicieron llegar al histrión. Ante ello, compartió una foto en su perfil en donde aparece con su esposo y uno de sus dos hijos. Allí redactó: “Me desperté esta mañana y vi las noticias y todos sus mensajes amables y preocupados, se está recuperando”. En tanto, que el actor está “¡mucho mejor hoy!” y aseguró: “¡Ya pasó lo peor! ¡Gracias a todos por sus dulces mensajes, realmente los apreciamos!”. View this post on Instagram A post shared by Alejandra Gere (@alejandragere)

Quienes no tardaron en manifestar su amor por el actor fueron sus miles de seguidores, que a pocos segundos de publicada la fotografía con Richard en plena recuperación depositaron en la caja de comentarios mensajes de afecto. “Me alegra que esté mejor. Que se recupere cuanto antes”, “Deseando a Richard todo lo mejor y que se recupere pronto y a todos ustedes”, “Espero que se pongan bien del todo y mucha salud, cuídense mucho familia” y “Bendiciones”, son algunas de las dedicatorias en honor a Gere y a los suyos.