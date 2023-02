Adele y Ed Sheeran habrían rechazado actuar en la coronación del rey Carlos III

Los británicos Adele y Ed Sheeran, habrían sido contactados por el equipo del rey Carlos III para que actuaran en la ceremonia de coronación del monarca pero rechazaron la oferta, informó el medio NME.

Fuentes cercanas al rey comentaron que estaba muy interesado en que el siete de mayo fuera un día inolvidable, por lo que quería que fueran estrellas globales y con nacionalidad británica, por lo que ellos eran las personas perfectas.

“Él estaba muy interesado en que fueran parte del concierto Hay un equipo creado para que el talento se inscribiera, por lo que se acercaron a los dos, pero recibieron respuestas que decían que no estaban disponibles, lo cual fue una gran decepción. Son titanes de la industria del espectáculo y son esencialmente británicos, pero también conocidos en todo el mundo. Es una tristeza”, comentó un allegado al rey Carlos III.

El intérprete de “Shape of You” comentó que no podrá presentarse en la coronación debido a la logística y a giras que ya tiene pactadas. Adele ni siquiera respondió a la oferta, pues amigos cercanos a la cantante aseguran que no le gusta ni le interesa la política.

La coronación del rey Carlos III será una ceremonia con diferencias radicales en comparación a la que se organizó para la reina Isabel II en 1953.

Según información obtenida por Daily Mail, el príncipe William podría ser parte fundamental de la organización de su coronación debido a que podría optar por una serie de actividades simplificadas, caracterizadas por la monarquía moderna.

