Cómo saber si mi WhatsApp ha sido hackeado

En las últimas semanas son miles de usuarios de WhatsApp, incluidos los de Estados Unidos, los que han alzado la voz en otras redes sociales debido a que sus cuentas han sido hackeadas, algo que solamente han podido saber porque sus contactos les han informado que han recibido extraños mensajes de su parte o bien, ellos han recibido alguno un tanto peculiar y poco fiable.

Teóricamente, los desarrolladores de WhatsApp se han esforzado día con día para que esta aplicación sea segura de usar y sobre todo, que la información personal de sus usuarios no vaya a parar a manos de estafadores.

Pese a todos los candados de seguridad, siempre existe la posibilidad de que nuestra cuenta de WhatsApp pueda ser hackeada. Es importante saber que el hacker no tendrá acceso a nuestros chats pero sí se puede hacer pasar por nosotros en los mismos.

Señales para saber si tu WhatsApp ha sido hackeado

1) Mensajes que no has enviado

Si ves mensajes en chats individuales o grupos que tú no has enviado puedes empezar a sospechar. Si ves que algo no encaja en tus conversaciones, que desde tu cuenta has empezado a insultar a tus contactos o a obtener información de determinadas personas quiere decir que alguien se está haciendo pasar por ti.

Hay que preguntarnos quién puede tener acceso a nuestra clave para desbloquear nuestro teléfono o si dejamos la sesión abierta de WhatsApp Web.

2) Cambios en tus datos

Si notas un cambio en la foto que tenías de perfil, en la frase de tu estado o en tu nombre, es otro foco rojo de que tu cuenta de WhatsApp ha sido hackeada. Esto puede ser indicio de que alguien ha intentado robar tu cuenta o que sigue intentándolo.

También puedes estar atento si tienes nuevos stickers o si de repente han creado un avatar diferente al tuyo. Las últimas actualizaciones de WhatsApp incluye el famoso avatar personalizable de Meta. Así que es posible que lo hayan modificado o que lo hayan creado (si no teníamos ya uno).

3) Mensaje de verificación

Si tú no has desinstalado WhatsApp y vuelto a instalar, pero te llega un SMS con un código de verificación será porque alguien está intentando acceder a tu cuenta en tu teléfono móvil sin tu permiso. En ese caso, nunca digas a nadie este código.

4) Estar en línea

Si otras personas te anuncian de que estabas en línea a cierta hora o momento en la que es imposible que estuvieras, empieza a sospechar que alguien puede estar utilizando tu cuenta o espiándote. Esto sucede cuando alguien tiene acceso a tu WhatsApp y se pone a leer tus conversaciones o hacer lo que quiera con ella.

5) Notificaciones

Si alguien intenta entrar a tu WhatsApp desde WhatsApp web o desde una aplicación espía, lo más probable es que la app te avise de la situación si tienes activadas las notificaciones. Comprueba que están todas activadas y si te llega una notificación cuando no has sido tú es probable que otra persona esté usándolo. Recuerda revisar las notificaciones para comprobar que te avisarán.

6) Tu teléfono funciona más lento de lo normal

Puede que se deba a otras causas, pero si tienes sospechas de que alguien te podría espiar y además tu móvil va más lento de lo habitual, se le acaba antes la batería, consume más datos o presenta un estado anormal, puede que alguien haya activado software espía o te esté espiando de alguna manera. Si ves aplicaciones desconocidas, deshazte de ellas. Tampoco abras un link que algún contacto te envíe, es mejor aclararlo directamente con él para saber si es seguro.

7) Dispositivos conectados

Puedes ver en cuántos estás conectado en WhatsApp yendo a los 3 puntos de la parte superior del sistema de mensajería a la opción Dispositivos vinculados y comprueba lo que hay. Si has vinculado uno o más, pero hay alguno que no conoces, lo mejor es que cierres los que no conoces o todos para asegurarte.

