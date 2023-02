Luis Miguel y Paloma Cuevas fueron vistos paseando en Nueva York

Luis Miguel y Paloma Cuevas fueron vistos disfrutando de su compañía con buen ánimo y abrazados en un hotel en la ciudad de Nueva York, específicamente en el Bemelmans Bar del Carlyle Hotel, ubicado en una de las zonas más exclusivas de Manhattan.

Según un fan que se encontraba cerca del lujoso establecimiento, pudo platicar con el cantante, sin embargo, asegura que el intérprete de ‘La Incondicional’ dejó claro que no habría fotos, aunque eso no evitó que algunos de los asistentes en el lugar comenzaran a subir a redes sociales imágenes y videos de la velada que tuvo la pareja.

Horas más tarde, la diseñadora Paloma Cuevas compartió en su cuenta de Instagram una postal de la vista que tenía en Nueva York, por lo que se confirmaría que ella y Luis Miguel han estado disfrutando de su relación por distintas ciudades en los últimos meses, incluyendo Bilbao y París.

Cabe señalar que Paloma acompañó la imagen con el tema “Fly me to the moon”, una canción que ‘El Sol’ cantó hace algunos años junto a Frank Sinatra.

