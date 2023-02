Agenda de eventos: ideas para toda la familia

Greeicy y Mike Bahía traen su “Amantes Tour”

Greeicy y Mike Bahía, dos de las estrellas colombianas más destacadas en la actualidad, llegan a Nueva York este jueves 23 de febrero con su exitosa gira “Amantes Tour”. Ambos cantantes ya han cautivado a miles de fanáticos mostrando la química indiscutible entre ambos, cuyo romance en la vida real se ha convertido en inspiración de su público. Juntos interpretarán sus mayores éxitos como “Att.: Amor,” “Amantes”, “Te Creí”, “Más Fuerte”, “Lejos Conmigo”, “Esta Noche”, “Buscándote”, “Detente”, “La Rutina”, “La Falta”, entre otros. Esta nueva etapa de la gira marca el regreso de Greeicy después de dar a luz a su primer hijo, Kai, en abril de 2022. A las 8:00 pm. En el Colden Auditorium ubicado en el 153-49 Reeves Avenue Flushing, NY 11367-1597. Información: https://kupferbergcenter.org/colden-auditorium.

Cortesía

Última semana de “Señor Bolero” en el Teatro Thalia

Este fin de semana el Teatro Thalia culmina la presentación de “Señor Bolero”, una comedia de teatro musical creada y dirigida por Ricardo Stevan que narra la historia del amor en los tiempos del bolero. Una famosa cantante de 1960 es contratada para realizar un concierto sin imaginar que el destino la llevará a encontrar el amor de su vida de la manera menos esperada. Escrita y dirigida por Ricardo Stevan, protagonizada por Anissa Gathers, Jorge Loaiza y Martha Payares, con la colaboración especial de Rafael Lebrón e Ilya Martinez. Con música de Christian Mejía en el piano, Wilson Carpio en la guitarra y Juan José Paredes en la percusión. Viernes y sábado a las 8:00 pm y domingo a las 4:00 pm. El Teatro Thalia está ubicado en el 41-17 Greenpoint Ave, Sunnyside, Queens. Más información: https://thaliatheatre.org.

Cortesía

Festival gratuito Black HERstory en el Lincoln Center

AFROPUNK y Lincoln Center se unen para un festival de dos días que celebra el viaje de la mujer negra para encontrar su voz a través de la música y la interpretación. El público puede esperar una experiencia inmersiva multidisciplinaria de música, arte, poesía, danza, artes escénicas y mucho más. Este festival de renombre mundial con sede en Brooklyn ha ampliado su alcance y su misión para incluir una amplia variedad de eventos, asociaciones, documentales y programas que tienen como objetivo elevar, educar y crear un espacio para las comunidades marginadas. Planifique su visita al Alice Tully Hall del Lincoln Center el 24 de febrero y al David Geffen Hall el 25 de febrero.Todos los eventos son gratuitos y no se requieren boletos. Ambos días comienzan con una Open Fair de 2:00 a 5:00 pm. Shows a las 5:30 pm. Información:https://wwww.lincolncenter.org/

Plaza Sésamo en Brooklyn

Únase a sus amigos favoritos de Plaza Sésamo en una aventura mágica este sábado y domingo cuando “Sesame Street Live” se presente en el Kings Theatre (1027 Flatbush Avenue, Brooklyn). Elmo y Abby Cadabby se unen para aprender cómo la determinación y la práctica son las mejores formas de alcanzar las metas; en el camino, se les unen Cookie Monster, Big Bird, Grover, Count y Rosita para descubrir por qué está bien cometer errores y la verdadera magia se puede encontrar cuando crees en ti mismo. Con bailes llenos de energía y una introducción al arte de la ilusión, las familias disfrutarán cada momento mágico. Varios horarios. Para información, Visite: https://www.kingstheatre.com.

Cortesía

Fiesta de Carnaval en el Museo de Newark

El Museo de Arte de Newark celebrará las tradiciones del carnaval de Brasil con el evento “Community Night: Brazilian Carnival”, una velada llena de color, música y baile. Únase a una noche de activaciones culturales y presentaciones en vivo con DJ Ligia, que tocará los favoritos del carnaval, así como la Escuela de Samba de Manhattan. Las familias podrán participar en el programa que incluye baile de capoeira, conocer a la anfitriona, Edmara The Baiana, y crear sus propias máscaras de disfraces. No se pierda esta celebración especial con Samba de Río, Frevo de Recife y música axé de Bahía. El sábado 25 de febrero de 7:00 a 11:00 pm, en el Main Building del Museo (49 Washington Street, Newark, NJ). Para registrarse, visite: https://newarkmuseumart.org.

Cortesía

Día familiar en el Paley Center

Si está buscando cosas únicas y divertidas para hacer con su familia, únase al Museo Paley este sábado 25 de febrero para un evento especial de Karma’s World. Los asistentes del Paley Family Day pueden disfrutar de una proyección especial de la exitosa serie Karma’s World de Netflix, con los episodios “Rhyme O’Clock News” y “Freestyle Knockout”; una clase única de beatboxing con la actual campeona mundial de Beatbox Battle, Kaila Mullady; y una divertida fiesta de baile, obsequios y mucho más. Además, los asistentes también pueden explorar el “Salute to Black Achievements in Music on Television”, una exhibición que celebra la intersección de íconos musicales legendarios y momentos televisivos inolvidables, con trajes originales usados por Louis Armstrong, James Brown y las Supremes, la trompeta y la boquilla de Louis Armstrong, una guitarra Chuck Berry Signature Gibson y más. De 12:00 a 3:00 pm. El Paley Center está ubicado en el 25 West 52 Street New York, NY 10019. Información:https://www.paleycenter.org/

La Novena Sinfonía de Beethoven reinventada

Escuche la Novena Sinfonía de Beethoven como nunca antes la había escuchado, este domingo 26 de febrero, cuando el renombrado director Benjamin Zander dirija la Orquesta Filarmónica de Boston en el Carnegie Hall en una versión que desafía una de las piezas musicales más influyentes de la historia. El concierto marca el cumplimiento de la búsqueda de 45 años del maestro para finalmente responder a la pregunta “¿qué pretendía Beethoven, qué escuchó en su mente?”. Después de casi medio siglo investigando y consumido por esta obra monumental, Zander ha llegado a la apoteosis de su propio pensamiento, uno que refleja las marcas de tempo explícitas de Beethoven y las indicaciones de ritmo. El maestro presentó por primera vez su idea de la Novena en el Carnegie Hall con la Filarmónica de Boston y el Chorus Pro Musica en 1983. Cuarenta años después, Zander trae las mismas fuerzas, además de cuatro solistas de renombre, para compartir una nueva forma de experimentar la música. Charla previa al concierto a la 1:30 pm, concierto a las 3:00 pm, ambos se transmitirán en vivo online. Información: https://www.carnegiehall.org.

El director Benjamin Zander./Cortesía

Recorra la arquitectura de NYC en el MoMA

¿Cómo puede la arquitectura fomentar un futuro más sostenible y equitativo? New York, New Publics, la instalación inaugural de la nueva serie de exposiciones Architecture Now del MoMA presenta 12 proyectos que reinventan los espacios compartidos en los cinco condados de la ciudad de Nueva York. Desde parques frente al mar, piscinas públicas y espacios culturales hasta jardines comunitarios, estaciones de metro y monumentos virtuales, estos enfoques con visión de futuro proponen formas en que la arquitectura puede fomentar la participación y la pertenencia, y hacer que las ciudades sean más accesibles para todos. Visite la exposición y use un mapa interactivo para explorar la ciudad. Más información: https://www.moma.org/

Shutterstock

Un viaje con marionetas a “Turtle Island”

Ajijaak on Turtle Island, un nuevo musical familiar con títeres, se estrenará el martes 28 de febrero en el Gerald W. Lynch Theatre en John Jay College (524 W. 59th Street entre 10th Avenue y 11th Avenue) como parte de su segunda gira nacional. Al reunir a un conjunto de artistas nativos americanos con marionetas de Creature Shop de Jim Henson, canciones y bailes indígenas y proyecciones de video, la obra rinde homenaje a las culturas nativas americanas contemporáneas e ilustra las relaciones armoniosas entre humanos, animales y el medio ambiente. A las 7:00 pm. Para boletos e información, visite: www.Ajijaak.com