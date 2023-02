Avril Lavigne rompe su compromiso con Mod Sun y él se habría enterado por la prensa

Avril Lavigne y Mod Sun se comprometieron en París en abril de 2022 y todo parecía indicar que el cantante -cuyo verdadero nombre es Derek Smith- se convertiría en el tercer marido de la artista. Pero, según confirmaron los allegados de Lavigne, unos días después de que Mod Sun se embarcara rumbo a una nueva gira de conciertos, la intérprete de “Complicated” tomó la decisión de separarse y ponerle fin a su compromiso matrimonial.

Durante los dos años de relación, el vínculo entre ambos artistas se mostraba estable y la noticia sorprendió por completo al mundo del espectáculo. La ruptura fue abrupta y el primer sorprendido fue el propio Mod Sun: al parecer, su ex no se molestó en comunicarle personalmente su forzado regreso a la soltería. Los representantes de Sun afirman que él quiere recuperar la relación, pero, según trascendió, por parte de Lavigne no hay vuelta atrás.

Los allegados de Derek aseguran que él se encuentra consternado y que todavía está asimilando que en cuestión de segundos sus perspectivas de futuro junto a la estrella del pop se hayan dinamitado. Un representante de Sun se puso en contacto con el diario The New York Post y reveló los detalles de la insólita situación. “Hasta hace tres días, cuando él acababa de salir de gira, estaban juntos y comprometidos. Si algo cambió, él es el primer sorprendido por ello”, manifestó el representante.

No obstante, no hay claridad a la hora de fijar en que momento exacto la pareja le puso punto final a su relación. Por el momento, Avril Lavigne no dio declaraciones públicas.

Tras la ruptura, se expandieron rumores que involucran un nuevo amor en la vida de Avril: salieron a la luz imágenes de ella con el rapero Tyga paseando por las calles de California. En esas fotografías se les ve abrazándose y demostrándose cariño.

Según la revista People, Avril y Mod Sun “Estuvieron los últimos dos meses envueltos en idas y venidas, pero no hay terceras personas involucradas en su ruptura”.