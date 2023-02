Enjambre no quieren que los olviden

Luis Humberto Navejas, voz de Enjambre, no quiere que esta banda de rock pierda el terreno que con tanto esfuerzo se ha ganado en Estados Unidos.

Hace algunos años, el grupo tuvo que emigrar a Ciudad de México —sus integrantes, originarios de Zacatecas, México, vivían en el sur de California— porque era precisamente en su país natal donde más contratos para tocar les daban. Se establecieron en la capital mexicana aunque ahora están dispersos en varias ciudades tanto mexicanas como estadounidenses.

Sin embargo, se han dado cuenta de que cuando vienen a tocar a Estados Unidos cada vez hay más gente en sus conciertos, y nada les da más gusto que eso. Es por eso que la banda se armó una gira relámpago que comienza este fin de semana en Nueva York y continúa por otras nueve sedes, entre ellas Chicago, Denver, Seattle, Washington, Portland y San Francisco.

“No estamos promocionando un disco, sino que es una gira para promocionar al grupo”, dijo Luis Humberto en una entrevista desde Long Beach, California, donde tiene una de sus residencias. “Lo importante de estas giras es seguir con los lazos, aunque no haya disco nuevo; es más bien para seguir en el radar de las personas”.

De esta manera, los shows de esta gira incluirán material de toda su discografía, incluyendo canciones de “Ambrosia”, el EP que la banda estrenó recientemente y en el que incluyen solo temas en inglés.

“Después de ‘Próximos prójimos’ estábamos en la pandemia y no pudimos salir a promocionarlo”, dijo el cantante. “Entonces dijimos, ‘vamos a grabar un disco en inglés’, que siempre lo queríamos hacer pero no había sido prioridad y no teníamos tiempo”.

Así que la pandemia fue la excusa perfecta para hacerlo. El resultado fueron cuatro canciones solo para “sacarnos la espinita”, aunque en realidad Enjambre se considera una banda bilingüe, pues en otros discos han incluido temas en inglés.

“Nuestra música parte del rock, y el rock es americano, y estamos cerca de Estados Unidos, y la banda empezó acá”, describió el vocalista. “Como que siempre ha sido algo muy cercano a nosotros, y esta era la oportunidad perfecta”.

Luego de esta pequeña gira, Enjambre regresará a los estudios para grabar su siguiente álbum, una producción que, dijo Luis Humberto, será muy distinta de las que ha editado la banda. Si todo sale como lo están planeando, Enjambre tendrá disco nuevo para junio o julio. Lo único que adelantó el artista es que será en español.

“Cuando salga el primer sencillo se darán una idea”, dijo.

Pero antes, en marzo, irán a México para participar en el festival Vive Latino, un concierto masivo que tendrá lugar en Ciudad de México. Ahí, por primera vez tocarán en horario estelar y en el escenario principal, algo que tiene muy felices a los Enjambre.

“Vive Latino fue el parteaguas para nosotros”, dijo Luis Humberto. “Cuando tocamos la primera vez casi nadie nos conocía”.

En detalle

Qué: Concierto de Enjambre

Cuándo: sábado 8 pm

Dónde: SOB’s, 204 Varick St., Nueva York

Cómo: boletos $35 a $55; informes sobs.com