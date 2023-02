Libro sobre batalla contra el racismo de pelotero boricua Roberto Clemente volverá a las aulas en condado Duval de Florida tras presión de la diáspora

NUEVA YORK – El libro sobre la batalla contra el racismo que enfrentó el pelotero boricua Roberto Clemente en Estados Unidos en medio de su ascenso en las Grandes Ligas (MLB) será devuelto a los salones de clases en el condado Duval de Florida luego de que miembros de la diáspora puertorriqueña denunciaran públicamente el supuesto intento del gobernador Ron DeSantis de mantener la narración fuera de las aulas.

“Roberto Clemente: Pride of the Pittsburgh Pirates” (“Roberto Clemente: Orgullo de los Piratas de Pittsburgh”), escrito por Jonah Winter e ilustrado por Raúl Colón, se encontraba bajo revisión debido a las referencias a temas como el racismo y discriminación.

El libro forma parte de más de 1.5 millones de obras literarias que se encontraban almacenadas o en pausa para uso de los estudiantes en medio de una revisión que busca determinar si los textos cumplían con las leyes firmadas por el republicano que buscan limitar el debate sobre origen racial, género o nacionalidad.

La censura al libro de Clemente está directamente relacionada con la implementación de la ley “Stop WOKE Act”. El estatuto prohíbe la enseñanza de ideas como que las personas son privilegiadas u oprimidas con base en esas ideas.

La mayoría de los libros sacados de los salones hacen referencia a personajes latinos y / o afrodescendientes, así como nativos de Estados Unidos y de la comunidad LGBTTQIA+.

Supuestos especialistas certificados con el aval de DeSantis se supone que son los encargados de aprobar los libros que serán utilizados para las clases.

Las guías para la implementación de la ley se le suministraron a las escuelas en diciembre.

Reportes esta semana de medios locales y nacionales indican que Sonya Duke-Bolden, portavoz del Distrito de Escuelas Públicas del Condado Duval, confirmó que el libro será reintegrado al currículum de las escuelas de la demarcación.

“El libro está ahora disponible para estudiantes”, declaró la funcionaria a NBC News.

En enero, más de 50 de estos funcionarios empezaron a revisar los títulos en disputa. Hasta el lunes y como resultado de ese proceso, aproximadamente, 7,000 libros fueron examinados y aprobados para uso estudiantil, de acuerdo con las autoridades del distrito escolar.

Se desconoce el rumbo de otros escritos como el de la cantante afrocubana Celia Cruz (“Celia Cruz, Queen of Salsa”, de Verónica Chambers y Julie Maren); y “Sonia Sotomayor” (Women Who Broke the Rules Series), de Kathleen Krull y Angela Domínguez, que también fueron sacados de las aulas.

DeSantis defendió la semana pasada el retiro del libro de Clemente bajo el argumento de que supuestamente son las uniones las que están haciendo de la discusión una política.

“Esto es política, o sea, para ser honestos con ustedes”, declaró DeSantis a reporteros en una conferencia de prensa el martes de la semana pasada. “Por favor. ¿Nosotros conocemos a Roberto Clemente? O sea, de verdad. Eso es política. Yo pienso que las uniones escolares están involucradas en esto. O sea, ustedes chicos pueden (solicitar a través de ‘Freedom of Information Act’) algunas de estas comunicaciones.Yo les garantizo que van a encontrar algo de eso con las personas que lo están haciendo. ¿Así que eso es una broma, ok?”, planteó.

“Tú encuentras algo así sobre un pelotero, primero que todo, yo no creo que los padres están cuestionando esto”, añadió el gobernador. “Yo pienso (que los maestros) están haciendo esto unilateralmente para crear un problema, pero eso puede ser resuelto en aproximadamente dos minutos…pero nada de estas cosas— 99% de esta situación está manufacturada. Esto no es en lo que necesitas invertir tiempo”, puntualizó el gobernador.

Hace unas dos semanas, representantes de la Mesa Boricua, entidad que agrupa a varias organización de la diáspora en el estado, indicaron a El Diario NY que la remoción de ese y otros títulos es un intento más de DeSantis de “blanquear” la historia de EE.UU. y sacar a los boricuas de la demografía del estado.

Este jueves y en respuesta a la restitución del libro, activistas de la organización indicaron en declaraciones a este rotativo que no cesarán en la lucha contra las medidas del gobernador, que consideran atentan contra el aporte y los derechos de minorías como la puertorriqueña.

“El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó leyes el año pasado que requieren que las escuelas dependan de especialistas certificados en medios para aprobar qué libros podrían integrarse en las aulas. Los libros deben alinearse con los estándares estatales, como no enseñar a los estudiantes de K-3 sobre identidad de género y orientación sexual; no enseñar la teoría crítica de la raza, que examina el racismo sistémico en la sociedad estadounidense, y no se debe incluir referencias a la pornografía y la discriminación, según lo definido por el estado. Por tal razón es vital que continuemos la lucha y nos mantengamos alerta sobre las enmiendas al sistema de educación de Florida”, cuestionaron.

La Mesa insistió en que Clemente es un claro ejemplo del llamado “sueño americano”, por lo que su historia amerita y deber se contada.

”La prohibición de libros es problemática, sobre todo cuando se borran héroes como los que están en la lista. Roberto Clemente es un ícono de nuestro pueblo; no solo fue un atleta, sino un filántropo que dio su vida por otros. Roberto Clemente representa lo mejor del sueño americano“, añadieron.

“Debido a que tanto La Mesa Boricua de Florida, como otros líderes en la diáspora y la Isla, levantamos nuestra voz en contra de este atropello a la memoria de Clemente y la educación de nuestros niños, el libro de Roberto Clemente fue devuelto a los salones de clase. Pero lamentablemente, la ley que veta estos libros y muchos libros importantes sobre todo de minorías, aún está vigente”, sostuvieron.

Clemente, apodado “El Grande”, le abrió camino a peloteros de minorías en las Grandes Ligas. El natural de Carolina cuestionó públicamente los prejuicios contra él por su color de piel, incluso por parte de la prensa.

Clemente jugó con los Piratas de Pittsburg por 18 temporadas que iniciaron en el 1955. En ese periodo, alcanzó las 305 carreras, los 240 cuadrangulares y los 3,000 hits. Adicional, fue dos veces campeón de la Serie Mundial, participó 15 veces en el Juego de Estrellas y ganó 12 Guantes de Oro consecutivos desde el 1961.

El deportista falleció del 31 de diciembre del 1972 a los 38 años cuando se dirigía en avión a Nicaragua en labores filantrópicas a raíz del terremoto que dejó miles de muertos y heridos.

Como homenaje póstumo, en el 1973, fue exaltado al Salón de la Fama.

