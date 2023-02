Prostituta acusada de tiroteo en burdel de Nevada pide que busquen su cuenta en OnlyFans para “detalles jugosos” del incidente

“Tiara Tae”, la prostituta acusada de emprenderla a tiros en un burdel de Nevada la noche del lunes, insistió por Twitter en su inocencia.

Savannah Henderson, nombre de pila, además dijo a Fox News que fue falsamente acusada y que los cargos en su contra supuestamente habían sido desestimados.

A pesar de los argumentos de Henderson, la Oficina del Alguacil del condado Lyon indicó al New York Post que los cargos contra la sospechosa se mantienen intactos.

Henderson, quien supuestamente ya regresó a laborar en “Bunny Ranch”, fue acusada de disparar varios tiros en el burdel legal y había salido de prisión tras pagar una fianza de $86,000.

De paso, la mujer de 28 años exhortó a sus seguidores a seguirla en su cuenta de OnlyFans donde revelaría “detalles jugosos” de la situación.

“Sorpresa ‘spoiler’: acusada falsamente. Revisión de abogado. Cargos desestimados”, tuiteó la noche del martes. “Todos ustedes pensaron que me agarraron ‘lol’ sigan en sintonía con mi enlace a OF con detalles jugosos e info de la corte ¡estoy libre para caminar y vagar! Espero que todo el mundo esté teniendo una gran semana. Me siento aliviada (SIC)”.

A eso de las 9:30 p.m. del día anterior, agentes de la referida oficina respondieron a un aviso de disparos en el interior del local, ubicado por Highway 50 en Mound House. Cuando arribaron a la escena, escucharon más detonaciones. Nadie resultó herido en el ataque.

La causa del hecho no ha sido divulgada.

Henderson fue trasladada a la prisión del condado bajo cuatro cargos de posesión de un arma de fuego por un delincuente convicto y otros de posesión de una sustancia controlada, descargar un arma donde otros pueden estar en peligro y obstruir o resistirse a un oficial de ley y orden.