Gervonta Davis y Ryan García se verán las caras en cuadrilátero de Las Vegas el próximo 22 de abril

Luego de meses de espera llegó el día en el que se anuncia una de las peleas más esperadas del año, Gervonta Davis contra Ryan García; la cual se llevará a cabo en Las Vegas el próximo 22 de abril.

Davis tiene 28 años, un récord de 28-0, 26 por KO y es uno de los boxeadores que más atrae en la actualidad, “Tank” ganó un título de peso superpluma con un nocaut en el séptimo asalto sobre José Pedraza en 2017 y viene de ganarle a Héctor Luis García el mes pasado en el noveno round, lo que lo pone como amplio favorito de la pelea.

Por su parte Ryan es un joven boxeador de ascendencia mexicana, que con solo 24 años ha ganado una gran cantidad de seguidores y peleas, ostentando un registro de 23-0, 19 de ellas por KO. García es conocido por sus manos rápidas, además viene en buen momento tras vencer a Emmanuel Tagoe y Javier Fortuna en las 140 libras.

APRIL 22nd SHOWTIME PPV and DAZN PPV ⭐️ LAS VEGAS NV pic.twitter.com/NAWFVNXpSt — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) February 24, 2023

Este combate es posible en gran parte gracias a Óscar De La Hoya quien es promotor de García y en sus propias palabras “estuvo ocho meses preparando esto”, afirmó. View this post on Instagram A post shared by Oscar De La Hoya (@oscardelahoya)

En cuanto a la transmisión PBC Boxing será el encargado de promover a Gervonta Davis, mientras que Golden Boy Promotions de Óscar De La Hoya o hará con Ryan García en DAZN.

