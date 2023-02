Roger Martínez calienta la previa contra Atlas y lanza potente mensaje a la directiva de las Águilas del Club América

El delantero colombiano y estrella de las Águilas del Club América de la Liga MX, Roger Martínez, decidió calentar la previa al partido contra los Rojinegros del Atlas tras enviar unas contundentes declaraciones durante una rueda de prensa realizada este jueves.

Al jugador se le cuestionó sobre la posibilidad de alcanzar una renovación con los azulcrema, pregunta que rápidamente esquivó y decidió enviarle un impresionante mensaje a la directiva y a toda la afición de Coapa para lo que serán sus próximas actuaciones en el balompié azteca.

“Quiero salir campeón, eso es lo que pasa por mi cabeza, apoyar al club cuando se pueda, al equipo, siempre trato de apoyarlo en lo que pueda, desde donde me toque, y ya, eso es lo único que se me pasa por mi cabeza ahora, salir campeón”, destacó el jugador durante la conferencia de prensa.

El contrato de Martínez culminará el venidero verano de 2023 y todo parece apuntar que marcará el fin de su carrera dentro de las Águilas del América luego de cinco años de una inestable participación en sus filas. Es importante recordar que tanto el colombiano como los azulcrema registraron varios problemas en esos años.

“Por mi cabeza no tengo pensamientos de esas cosas, ahora pienso en el equipo. Se que he tenido altibajos, eso está bien claro, también he tenido momentos buenos, eso también está claro. Yo sé las condiciones que tengo, sé lo que puedo dar, los momentos difíciles es que me gusta jugar, me gusta estar, me gusta demostrar, creo que muchos se han dado cuenta de eso”, añadió.

Para finalizar, Roger Martínez se mostró disponible para el director técnico Fernando Ortiz, a quien desea demostrarle que todavía tiene mucho que entregarle al equipo para este torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

“Últimamente no he tenido mucha continuidad, he tenido, quizás malentendidos con el club, con la afición también, pero como digo, a mi me gusta trabajar, espero el momento que me toque estar dentro de la cancha y demostrar, ya después la gente verá si le gusta o no”, concluyó el artillero.

