Toni Kroos sobre la posibilidad de retirarse o seguir con el Real Madrid: “La decisión no está tomada todavía”

El Real Madrid tiene un futuro incierto en relación a la continuidad o salida de varias de sus figuras entre las que destacan Toni Kroos, Luka Modric y el propio entrenador Carlo Ancelotti, quienes aún no han llegado a un acuerdo con el club para renovar sus contratos por al menos una temporada más.

El caso del alemán Toni Kroos es uno de los que más llama la atención por las declaraciones que ha hecho en el pasado en las que asegura que, de no renovar con el conjunto ‘Merengue’, pondrá fin a su icónica y legendaria carrera puesto que no se ve vistiendo otro uniforme.

Sin embargo, a pocas horas de disputar el Derbi de Madrid frente al Atlético, el centrocampista ha calmado un poco a los seguidores dejando saber que aún existe la posibilidad de seguir para el próximo curso. “La decisión no está tomada todavía, vamos a ver qué pasa. Me gusta que el míster tenga esa sensación y que me quiera”, expresó.

En ese sentido, respondió a quienes cuestionan el presente de la dupla que conforma con el croata Luka Modric, dejando saber que aún pueden seguir siendo de los mejores del fútbol. “No me molesta que se dude de nosotros. Hemos confirmado mil veces que podemos jugar juntos, esta temporada recuerdo buenos partidos como contra el Barcelona”, puntualizó.

Por otra parte, Kroos fue consultado sobre la eliminación del Barcelona de la Europa League y si esto podría darles ventaja en LaLiga con respecto al Real Madrid que todavía se mantiene en carretera por la Champions League. “Vamos a ver. Algunos dicen que ahora tendrá más tiempo para preparar la Liga, pero nosotros no vamos a cambiar. Vamos a intentar apretar un poco y eso significa ganar nuestros partidos”, dijo.

Y por último, el jugador de 34 años se refirió a la actuación de su equipo contra el Liverpool el pasado martes: “En una temporada siempre hay momentos diferentes y todo puede cambiar con un partido. Estamos concentrados, sabemos que todavía no hemos ganado nada más allá del Mundial de Clubes. Vamos a competir por todo y claro que ayudan partidos como el del otro día”, sentenció.

