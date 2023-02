Floyd Mayweather domina a Aaron Chalmers en su regreso al cuadrilátero y amplía su invicto a 50-0

El icónico boxeador estadounidense Floyd Mayweather demostró que el retiro no le ha hecho perder la forma luego de imponerse al británico Aaron Chalmers en la pelea de exhibición que se llevó a cabo este sábado en el O2 Arena de Londres, Reino Unido.

Mayweather, que todavía no ha perdido un combate en su carrera profesional, amplió su récord invicto a 50-0 luego de disputar ocho rounds pactados a dos minutos contra Chambers, en los que se mostró con un dominio absoluto, dejando ver que todavía puede rendir al más alto nivel del boxeo.

Esta fue la sexta pelea de exhibición en la que participa ‘Money’ desde que anunció su retiro como profesional hace algunos años. El púgil de 46 años, dejó ver que no tenía intenciones de terminar el combate por la vía rápida y contrario a ello, se tomó el tiempo para mostrar destellos de su calidad y agilidad en el ring.

Pero no todo fue como los organizadores esperaban. Y es que, aunque se trataba de Mayweather, uno de los boxeadores más reconocidos del mundo, la pelea no generó gran expectativa en los fanáticos británicos, quienes no alcanzaron a llenar las instalaciones del 02 Arena. De hecho, las gradas estaban prácticamente vacías.

Pese a este fracaso en la asistencia, la prensa inglesa ha indicado que ‘Money’ ganará cerca de $20 millones de dólares por esta pelea. Asimismo, se conoció que este, se convirtió en el evento de pago por visión más caro de la historia en Reino Unido ($35 dólares).

Un combate anecdótico ante un rival de tercera fila. Chalmers saltó al estrellato tras el reality Geordie Shore. Después inició una discreta carrera en las MMA (5-2) y el pasado año debutó como boxeador profesional con una victoria por puntos en un duelo pactado a cuatro asaltos. Pese a dar en la báscula tres kilos menos y tener 11 años menos que Mayweather no estuvo siquiera cerca de dar la talla.

Con información de EFE.

