Pescadero hispano de Harlem dijo que el apuñalamiento fatal se habría evitado si la víctima “no estuviera robado”

Un pescadero hispano de Harlem que resultó lesionado durante un altercado mortal por unos camarones en un mercado de pescado de Manhattan, dijo que el hecho violento se hubiese podido evitar.

“Vi lo que estaba haciendo, estaba robando. Si no estuviera robando, no hubiera pasado nada”, explicó el trabajador lesionado, Francisco Morales a New York Post, sobre el hombre acusado de intentar robar la tienda.

El hispano, de 38 años de edad, resultó herido en medio de una pelea el martes en Fish Express Fish Mart, cuando Robert “Bobby” Burell y su hermano, Malik, aparentemente entraron a robar camarones y empezaron a agredirlo.

Otro empleado hispano, identificado como Junior Hernández, intervino en el robo y finalmente acuchilló a los hermanos Burrell, dejando sin vida a Malik, de 25 años, manifestaron las autoridades.

En principio, Hernández fue acusado de homicidio, pero los cargos fueron reducidos inmediatamente a asalto.

Bobby Burrell, de 29 años, quien resultó herido cuando Hernández ayudó a Morales, fue acusado de robo y fue procesado en su cama en el Hospital Bellevue en Manhattan el viernes. Fue dejado en libertad poco después, informó su padre al medio neoyorquino.

“Quiero que vaya a la cárcel. Vino a pelear”, zanjó Morales.

Los fiscales de Manhattan solicitaron que Burrell sea liberado bajo su propia responsabilidad cuando sea dado de alta del hospital.

Mientras tanto, Hernández dio a conocer su remordimiento por el encuentro fatal.

“Me siento mal por el caso porque ese tipo también tiene una familia. Me siento bien con mi familia, pero todavía me siento deprimido porque alguien falleció. No estoy orgulloso de lo que hice, 100%. Pienso en eso todo el tiempo”, expresó.

Por su parte, la esposa de Hernández dijo lo siguiente: “Todavía hay una nube oscura sobre nuestras cabezas”, y no descansará hasta que su esposo esté completamente limpio.

“Quiero que se retiren el resto de los cargos. Fue en defensa propia y espero que ellos [la oficina del Fiscal del Distrito] también lo vean de esa manera”, explicó Estephanie Reyes. “Nadie debería tener que pasar por eso mientras está en el trabajo donde debería sentirse seguro”.

