Ana Gabriel se disculpa tras ser criticada por comentarios políticos en pleno show

Ana Gabriel se disculpó con sus fans a través de un mensaje en redes sociales tras ser criticada por sus fans durante un concierto en Estados Unidos por pausar el show y hablar de manera tajante sobre política.

Este fin de semana se viralizaron los videos de fans que fueron a ver a Ana Gabriel, ya que el comportamiento que tomó la cantante provocó que le pidieran que dejara los temas políticos y mejor se pusiera a cantar.

“A pesar de hoy en este primer concierto salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante, me desequilibró como artista, en 48 años de carrera, jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad.

A pesar de hoy en este primer concierto salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante, me desequilibró como Artista, en 48 años de carrera jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad pic.twitter.com/56QXC6L5x3 — Ana Gabriel (@ANAGABRIELRL) February 26, 2023

“Pero no puedo aceptar faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi voz, mi canto, mi amistad y mis bendiciones. Asimismo pido disculpas al público que fue a pasársela bien”, escribió la cantante en su cuenta de Twitter.

Pero no puedo aceptar faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi #voz #Micanto #Miamistad #ymisbendiciones, así mismo pido disculpas al público que fue a pasársela bien y que saben que la Artista les va a cumplir y les va llenar el alma de amor, quiero decirles pic.twitter.com/oMMJ9vhs4J — Ana Gabriel (@ANAGABRIELRL) February 26, 2023

Los ofrecimientos de disculpas de la intéprete recibieron comentarios de sus seguidores, a quienes ella confesó estar en un mal momento y que no debió hablarles de forma amenazante.

El discurso político de Ana Gabriel

Durante los videos que circulan en redes sociales, la intérprete de “Quién Como Tú” fue captada dando un discurso indirecto sobre la marcha a favor del INE que se llevó a cabo este domingo, tema del que compartió en Twitter.

Ana Gabriel se lleva tremenda rechifla y abucheos masivos por salir a defender al INE y al narco estado del PAN, en pleno concierto este fin de semana.



Este sí es el sentimiento de la mayoría del pueblo de México.#TenganParaQueAprendan pic.twitter.com/IByTvto3qR — Shion (@ChicShion) February 27, 2023

“En mis 48 años, jamás había cantado como lo estoy haciendo, pero estoy muy preocupada por lo que está pasando en México. Una copia de todo lo que viene pasando en todos los lugares de Latinoamérica y ese es el dolor que traigo, por uno sólo padecemos millones, ustedes deciden”, dijo Ana Gabriel durante su discurso.

La famosa no pudo continuar debido a que los asistentes le pidieron que dejara de hablar y se pusiera a cantar. Dicha petición provocó su enojo.

“Es cierto que pagaron para oirme cantar, si no quieren escucharme hablar, muy facilito: pongan el CD en su casa y no me van a escuchar hablar. Nunca tomo esta actitud, nunca. La tomo cuando estoy hablando de esta manera de la defensa de nuestras naciones que necesitan libertad total”.

“Estoy hablado en defensa de nuestras naciones y no soy política, soy una cantante, pero soy una cantante que entiende el dolor de cada nación, por eso no he vuelto a Venezuela, por eso no he podido ir a Cuba, por eso no he podido ir a Nicaragua. Por eso vengo a Estados Unidos porque aquí es donde junto a muchas nacionalidades”.

“Voy a pedir un minuto para poderme calmar, pero quiero que entiendan que yo voy a defender siempre a Latinoamérica”, exclamó Ana Gabriel.

En redes sociales, los asistentes del concierto aseguraron que la intérprete siguió actuando sin dejar de mirar el suelo o el techo, evitando cualquier interacción con el público.