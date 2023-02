‘Everything Everywhere All at Once’ triunfa en los SAG Awards 2023

En una noche histórica para los histriones asiáticos, todos los aplausos y el reconocimiento del gremio actoral de Hollywood fueron para ‘Everything Everywhere All at Once’, película que dominó la entrega de los SAG Awards 2023.

La cinta se alzó como la más ganadora de la entrega al llevarse cuatro estatuillas, incluidas Mejor Elenco de una Película, Actriz (Michelle Yeoh), Actor de Reparto (Ke Huy Quan) y Actriz de Reparto (Jamie Lee Curtis, categoría donde también estaba nominada su compañera Stephanie Hsu).

Yeoh y Quan se convirtieron en los primeros asiáticos en ganar un premio de actuación cinematográfica en los SAG; ambos dedicaron sus intervenciones para inspirar a sus compatriotas a seguir un camino ante las cámaras.

“Todos conocen el viaje, la montaña rusa, los altibajos. Pero lo más importante es que nunca nos rendimos. Les agradezco. Esto no es sólo para mí, es para cada niña pequeña que se parece a mí. Gracias por darme un asiento en la mesa, esta noche nos has demostrado que es posible“, dijo ella.

“Este momento ya no me pertenece sólo a mí, también es de todos los que han pedido un cambio. Cuando me alejé de la actuación fue porque había muy pocas oportunidades, y el escenario se ve muy diferente ahora“, había celebrado su compañero antes.

Al final de la gala, realizada en Fairmont Century Plaza en Los Ángeles, el elenco dejó que agradeciera en nombre de todos el actor James Hong, de 94 años, cuya primera película fue hace 70 años con Clark Gable.

“En aquellos días, (los asiáticos) eran interpretados por hombres (blancos) con los ojos vendados porque los productores decían que los asiáticos no eran lo suficientemente buenos y que no eran ‘taquilleros’. ¡Pero míranos ahora!“, gritó Hong.

Curtis estelarizó uno de los momentos más comentados de la ceremonia, pues tras recibir su estatuilla y desligarse del término “nepo baby” porque sus padres (Tony Curtis y Janet Leigh) fueron actores, besó en los labios a Yeoh.

Brendan Fraser se alzó con el premio a Mejor Actor por su papel estelar en ‘The Whale’.

Al reflexionar sobre los remordimientos que aplastan a su personaje, dijo que él ha estado en ese lugar, y llamó a quienes también lo están a no rendirse.

‘The White Lotus’ dominó las categorías televisivas y se llevó los premios a Elenco en una Serie Dramática y Actriz (Jennifer Coolidge).

F. Murray Abraham dio el discurso a nombre del elenco de la serie de HBO y aprovechó para desear la paz en Ucrania, que enfrenta la invasión de Rusia, y expresar su apoyo a las víctimas del terremoto en Siria y Turquía.

“¡Unión para siempre!”, gritó.

Uno de los segmentos más largos fue para honrar la trayectoria de la dos veces ganadora del Oscar, Sally Field, quien destacó que para ella actuar le permitía encontrar momentos donde se siente peligrosamente viva.

Por las pausas durante la entrega, al recomenzar la transmisión (esta vez en un canal de YouTube), los presentadores ocasionalmente tenían que pedirles a todos que se sentaran.

Los mexicanos Diego Luna y Diego Calva, quienes anunciaron categorías, intervinieron en español.