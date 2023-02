Messi conquista el segundo The Best FIFA de su carrera y Argentina arrasa en la premiación

En una ceremonia celebrada en París, Francia, el astro argentino Lionel Messi recibió el premio FIFA The Best en la categoría Mejor Futbolista por los logros alcanzados en el periodo comprendido entre 8 de agosto de 2021 y 18 de diciembre de 2022.

El actual Balón de Oro, Karim Benzema, el ganador y capitán de la Argentina que levantó la Copa del Mundo Qatar 2022, Messi, y el MVP de la final del Mundial, Kylian Mbappé, fueron los nominados al premio FIFA The Best como mejor jugador.

En el 2019 Messi había recibido su primer The Best, premio que en las dos ediciones posteriores y hasta antes de la actual premiación había quedado en manos del polaco Robert Lewandowski.

“Este año fue una locura para mí. Pude cumplir lo que tanto busqué, creo que es un sueño para cualquier jugador”, fueron las palabras de Messi al recibir el The Best.

🏆🔥 ¡Las palabras de Lionel Messi tras recibir el The Best! 👏



Disfruta GRATIS de este evento y más partidos por @vix 👉 https://t.co/gE2YTNP6uf



🔴 EN VIVO

📲 Zona TUDN#TheBest pic.twitter.com/G0c6wpnfR5 — Zona TUDN (@Zona_TUDN) February 27, 2023

Alexia Putellas repite el FIFA The Best como Mejor Jugadora

Quizá el anunció que causó menor impacto fue el The Best obtenido por Alexia Putellas, pues pese a tener a la inglesa Beth Mead y la estadounidense Alex Morgan como competidoras, no es casualidad que la española haya sido elegida como Balón de Oro de manera consecutiva en 2021 y 2022. Las palabras de Alexia Putellas tras ganar el The Best. 🏆🔥



Disfruta GRATIS de este evento y más partidos por @vix 👉 https://t.co/gE2YTNPEjN



🔴 EN VIVO

📲 Zona TUDN#TheBest pic.twitter.com/n1WlCpUFGz— Zona TUDN (@Zona_TUDN) February 27, 2023

Mejor Portero: Dibu Martínez

El argentino Emiliano Dibu Martínez ha sido elegido como mejor portero de la FIFA. Su casi impecable participación en el Mundial con Argentina le ha valido para triunfar como mejor guardameta de la FIFA.

La batalla para esta categoría estaba bastante reñida vistos los logros de cada uno. Dibu Martínez brilló con Argentina en el Mundial Qatar 2022, Thibaut Courtois fue fundamental para el Real Madrid en la conquista de La Liga Santander 2021/22 y la Champions de esa temporada; mientras que Yassine Bounou fue figura en la Copa del Mundo 2022 con la selección de Marruecos que sorprendió a propios y extraños y consiguió el cuarto puesto. “Ver a mi mamá limpiar edificios 8 o 9 horas, mi papá trabajar, la verdad, mis ídolos son ellos.”, Emiliano Martínez conmovido hasta las lágrimas.



Disfruta GRATIS de este evento y más partidos por @vix 👉 https://t.co/gE2YTNP6uf



🔴 EN VIVO

📲 Zona TUDN#TheBest pic.twitter.com/1iXRzkJARx— Zona TUDN (@Zona_TUDN) February 27, 2023

Finalmente, el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, fue elegido como mejor entrenador del mundo. Del lado femenino, la ganadora fue la entrenadora de la selección de Inglaterra, Sarina Wiegman. 🇦🇷 𝐄𝐋 𝐌𝐄𝐉𝐎𝐑 𝐄𝐍𝐓𝐑𝐄𝐍𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐔𝐍𝐃𝐎 🏆@lioscaloni | #TheBest pic.twitter.com/48rWI5OC5q— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) February 27, 2023 🚨 Sarina Wiegman has won #TheBest FIFA Women's Coach 2022! pic.twitter.com/s8mexAM3xq— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) February 27, 2023

Contenido relacionado



– Ángel di María se suma a la lista de cracks pretendidos por el Inter de Miami

– Piers Morgan criticó a Erik ten Hag por bailar con jugadores del Manchester United tras ganar la Carabao Cup

– Robert Lewandowski es baja para el Clásico en Copa del Rey y el FC Barcelona tendrá que improvisar en la ofensiva