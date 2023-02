¡Orgullosa! La emotiva reacción de Antonela Roccuzzo al ver a Messi ganar el premio The Best (Video)

Antonela Roccuzzo siempre ha estado acompañando a su esposo Lionel Messi a lo largo de su carrera, y más durante los increíbles triunfos que ha tenido el argentino durante los últimos meses.

Este lunes no fue la excepción, pues Antonela estuvo presente en la gala de los Premios The Best, y se mostró muy orgullosa de Messi, cuando lo nombraron como el mejor jugador del año.

"DE TANTO INSISTIR, LO CONSEGUÍ Y ES LO MÁS HERMOSO DE MI CARRERA"



✍️ Lionel Andrés Messi, THE BEST.



🎙️ @giraltpablo – @JPVarsky pic.twitter.com/op7xUWLjh4 — DSports (@DSports) February 27, 2023

Cuando nombraron a Messi como ganador del The Best, Antonela aplaudió con fuerza a su esposo y luego lo vio con mucho orgullo.

En medio del discurso, Messi agradeció a su familia, a su equipo, a sus compañeros y sus fanáticos por el apoyo recibido.

#TheBest | ¡LA HERMOSA POSTAL DE ESTE LUNES!



SI ELLA SE SIGUE ALEGRANDO CON TUS ÉXITOS ELLA SIGUE SIENDO LA INDICADA!



Esta fue la radiante sonrisa de Antonella #Rocuzzo, luego de que Lionel #Messi ganará el premio The Best de la #FIFA! pic.twitter.com/9uj6xoATbD — Edwin Fajardo Rodríguez (@EdwinFajardoFH) February 28, 2023

“Va a quedar de por vida en nuestros recuerdos”, expresó Leo durante su discurso en la ceremonia celebrada en París.

