Un día después del partido, conceden a Marcus Rashford el gol en la final de la Carabao Cup: incialmente fue firmado como autogol de Sven Botman

Medios de comunicación, casas de apuestas y el propio cuerpo arbitral, habían decretado el segundo tanto del Manchester United como un autogol del defensor neerlandrés Sven Botman en la final de la Carabao Cup que Los Diablos Rojos protagonizaron contra el Newcastle en Wembley el domingo 26 de febrero.

Pero este lunes se ha podido conocer que el colegiado concedió el segundo tanto a Marcus Rashford, quien en un principio había celebrado el gol como suyo. Sin embargo, al haber existido un leve desvío de Botman, el juez principal lo había catalogado como un autogol.

Tal parece que aquél desvió no era necesario para que el balón entrara a la portería, o al menos así lo resolvió el colegiado.

“Este hombre está metiendo goles incluso cuando no está en la cancha”, así bromearon desde la cuenta oficial del medio ESPN.

RASHFORD MAKES IT 2-0



MANCHESTER UNITED FLYING AT WEMBLEY 🔥 pic.twitter.com/S2VH4Clrgm — ESPN FC (@ESPNFC) February 26, 2023

No obstante, Rashford había celebrado el gol como suyo, por lo cual todo quedó en un “mal rato” para el atacante británico. Marcus Rashford has officially been awarded Man United's second goal in the Carabao Cup final.



This man is getting goals even when he's not on the pitch 😅 pic.twitter.com/i1IeZHpkju— ESPN FC (@ESPNFC) February 27, 2023

Con dicho gol el United puso el sello en su victoria ante Las Urracas y luego de más de seis años volvió a levantar un título desde la campaña 2016/17 cuando consiguió la propia Carabao Cup y la UEFA Europa League.

Contenido relacionado



– Las bajas del FC Barcelona y Real Madrid para El Clásico del jueves por la ida de semifinales de la Copa del Rey

– Piers Morgan criticó a Erik ten Hag por bailar con jugadores del Manchester United tras ganar la Carabao Cup

– Robert Lewandowski es baja para el Clásico en Copa del Rey y el FC Barcelona tendrá que improvisar en la ofensiva