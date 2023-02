Ecuatoriano Ángel Mena lanza contundente mensaje a sus rivales en la Liga MX: “León tiene con qué pelear por el título”

Los Esmeraldas de León de la Liga MX están trabajando arduamente para poder conseguir uno de los puestos que les permita avanzar a la Liguilla del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX y así seguir luchando por intentar conquistar el título del balompié azteca para posicionarse entre los mejores clubes del país.

El equipo logró un valioso empate en el estadio Nou Camp en la visita de los Rayados de Monterrey en el cierre de la actividad registrada este fin de semana en la Jornada 9 de la competencia azteca.

Ante este hecho, el extremo ecuatoriano y una de las principales figuras de los Esmeraldas de León, Ángel Mena, aseguró durante una entrevista para las redes sociales del club que están trabajando arduamente para obtener los resultados y que están dejando buenas sensaciones en los primeros compromisos del torneo. Asimismo, sostuvo que esperan seguir luchando para poder alcanzar el título.

𝗘𝗡 𝗟𝗢 𝗠𝗔́𝗦 𝗔𝗟𝗧𝗢



Ángel Mena 🇪🇨 quiere seguir viendo al León arriba, ganado títulos y logrando nuevos objetivos.



¡VAMOS LEÓN! 🦁 ¡SIEMPRE EN EQUIPO!#SerFieraEsUnOrgullo 🇳🇬 pic.twitter.com/DmofEtQWr5 — Club León 🇲🇽 (@clubleonfc) February 28, 2023

“Fue un gran inicio del torneo, del año y creo que ese debe ser el punto de partida para los objetivos que tenemos como equipo e individualmente uno se traza metas y objetivos, creo que la verdad el más importante es poder llegar lo más lejos posible con el equipo, clasificar a liguilla en la primera instancia y luego pelear por el título que creo que este equipo tiene con qué hacerlo”, resaltó Mena.

Además de estas palabras, el internacional de la selección de Ecuador aseguró que su experiencia dentro de la Liga MX le ha brindado grandes conocimientos en su carrera como jugador, por lo que se siente bastante contento en sus filas.

“Para mí ha sido maravilloso, como siempre dijo en la vida hay momentos buenos y otros no tan buenos, que son aprendizajes; me ha tocado vivir campeonatos, perder campeonatos y todo es parte del fútbol y en la vida, lo único que no me perdono que no siga luchando, que es lo que me propongo todos los días; el tratar de mantenerme, de esforzarme más cada día”, agregó.

