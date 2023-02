Dos muertos en accidentes viales casi idénticos: árboles chocaron árboles en New York, uno conducido por mujer policía se partió por la mitad

Una oficial de la Policía de Nueva York (NYPD) resultó gravemente herida y su esposo murió cuando estando fuera de servicio ella chocó su camioneta personal contra un árbol en Palisades Interstate Parkway, y el impacto partió el vehículo en dos.

Fue el segundo accidente mortal el fin de semana en esa autopista en el condado Rockland, luego de que la noche del viernes Michael Paradis (56) muriese también al chocar un árbol por conducir aparentemente a exceso de velocidad en Exit 16, Stony Point. Era la única persona a bordo, acotó News 12.

Según la policía estatal (NYSP), la segunda colisión mortal tuvo lugar alrededor de las 3 a.m. del domingo cuando la camioneta SUV Hyundai 2021 iba en dirección norte, se salió de la carretera cerca de Exit 13 en Haverstraw y se estrelló contra un árbol.

Imágenes del lugar del accidente captaron las dos secciones destrozadas del SUV blanco separadas por varios pies de distancia, con la parte trasera del vehículo incrustada en un árbol, describió New York Post.

La mujer policía no identificada iba al volante y fue llevada al Hospital Nyack en estado crítico. Su esposo, Chevy Thomas, de 36 años y residente de Maybrook, fue declarado muerto en la escena, confirmó el patrullero Steven Nevel.