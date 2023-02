“Fix the MTA”: Apoyo a iniciativa para congelar tarifas y orecer buses gratis

La propuesta legislativa “Fix the MTA” (Arreglar la MTA) sigue ganando aliados. Esta vez el congresista Jamaal Bowman y el contralor Brad Lander se unieron a los otros funcionarios del estado de Nueva York y activistas para impulsar la aprobación de la iniciativa en aras de evitar aumentos en los pasajes y mejorar el servicio de transporte público.

Según dieron a conocer en una reciente rueda de prensa, el plan “Fix the MTA” haría que los autobuses dieran servicio gratuito durante 4 años, comenzando en El Bronx, señalado como el distrito más pobre de la ciudad de Nueva York, donde los trabajadores esenciales han seguido dependiendo del transporte público durante la pandemia, y el tránsito por el Condado de la Salsa a menudo solo es posible a través de autobuses.

“Durante años, los neoyorquinos han estado lidiando con la falla de nuestro sistema de transporte público, y ya es hora de que se tomen en serio la solución”, dijo el congresista Jamaal Bowman (D-NY-16). “Una de las mejores formas en que podemos mejorar la MTA para las familias trabajadoras de nuestra ciudad es haciendo que nuestros autobuses sean gratuitos. Los neoyorquinos han estado luchando para pagar las necesidades de la vida, y podemos y debemos aliviar su carga con autobuses gratuitos y más frecuentes”.

“Los habitantes de El Bronx dependen en gran medida del transporte público todos los días, especialmente del servicio de autobús. Dado que El Bronx ya está luchando contra la pobreza y las inconsistencias en los viajes, cualquier aumento de tarifas o recortes en el servicio sería devastador para el municipio. Me enorgullece apoyar la campaña ‘Fix the MTA ‘, ya que no solo congelaría las tarifas, sino que proporcionaría un servicio de autobús gratuito. Este paquete sería una transformación histórica y mejoraría significativamente la calidad de vida de todos los residentes de El Bronx”, expresó el asambleísta Kenny Burgos.

El estratega de la Alianza de Pasajeros, Derrick Holmes, aseguró que un servicio de transporte público más frecuente fuera de las horas pico restaurará el valioso tiempo que los pasajeros del metro y autobús del Bronx necesitan y merecen.

“La propuesta de presupuesto de la gobernadora (Hochul) crea una base que debe construirse en las negociaciones para que el tránsito sea mejor que el de antes de la pandemia”, agregó Holmes tras insistir en que el financiamiento para autobuses y trenes más frecuentes atraerá a más pasajeros, mejorará la seguridad, hará de Nueva York un lugar más equitativo para vivir y “ayudará a adaptarnos y mitigar los impactos del cambio climático”.

La senadora Nathalia Fernández urgió a no esperar y actuar cuanto antes: “El problema es ahora, la crisis de la MTA es ahora, y no podemos seguir pateando la lata por el camino para futuros presupuestos y administraciones”.