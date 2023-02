Hispano murió aplastado al caer de balcón en accidente de construcción en Nueva Jersey; 3 niñas huérfanas

Familiares y amigos de José Pereira están aún tratando de entender su trágica muerte, sucedida el viernes cuando un balcón se derrumbó sobre él mientras trabajaba en la reparación de un edificio de condominios en Sea Isle City, Nueva Jersey.

Los rescatistas tardaron varias horas en cortar 12 pulgadas de hormigón armado de la pared exterior para crear una abertura y poder llegar a Pereira. Luego se usaron bolsas de aire pesadas para levantar la losa de concreto hasta que pudieron sacarlo. Fue declarado muerto a las 9:52 p.m. del viernes, más de siete horas después del accidente, informó la policía, según la estación NJ101.5 FM.

Pereira (43), su hermano y otra persona estaban trabajando en la torre sur de Spinnaker Condominiums en 3600 Boardwalk alrededor de las 2:30 p.m. del viernes cuando sucedió la tragedia que dejó a tres niñas huérfanas.

Jose Pereira, 43, of Philadelphia, was killed after an 8th-floor balcony collapsed onto the 7th-floor balcony where he was working at a building in Sea Isle City on Friday.



He leaves behind a wife and three daughters, his family says https://t.co/4EXvm5DYSI @CBSPhiladelphia pic.twitter.com/ExXlMdYZUl — Matt Petrillo (@MattPetrillo) February 27, 2023

SEA ISLE CITY — A Philadelphia man fatally crushed by a falling balcony at the Spinnaker condominiums Friday was doing concrete work on the exterior of the south tower, federal https://t.co/Fber93ZZ9f — Press of AC (@ThePressofAC) February 28, 2023

Pereira, residente de Filadelfia de 43 años y que trabajaba para un contratista privado en el exterior del edificio, estaba en el balcón del piso 7, mientras que su hermano y el otro trabajador se encontraban en el balcón del piso 8.

En plena jornada, el balcón del 8vo piso se derrumbó encima de él, atrapándolo debajo de miles de libras de escombros. Milagrosamente su hermano y el otro obrero sólo sufrieron heridas leves.

Los bomberos de varios departamentos, la policía y diversos equipos de búsqueda y rescate respondieron a la escena e intentaron sacar a Pereira de los escombros.

El Capitán Matt Johnson del Equipo de Búsqueda y Rescate Urbano del condado Cape May habló con NBC News sobre los desafíos que enfrentaron los socorristas al llegar. “No sabemos qué causó este colapso, por lo que debemos pensar en el peor de los casos, evitar que esos otros pisos se derrumben. Suponemos que cada piso pesa alrededor de 11,000 libras. Así que es bastante trabajo estabilizar eso antes de que podamos enviar a nuestros socorristas a realizar un rescate”.

Los socorristas intentaron llegar a Pereira el viernes por la noche, pero observaron grietas significativas en los alrededores y una pendiente hacia el balcón. Luego determinaron que el costado del edificio no era seguro. En ese momento todos los residentes del edificio fueron evacuados.