Las 10 mejores playas de Estados Unidos para visitar en este 2023

Muchos ya están deseosos de que la temporada invernal termine para así ya poder planear las primeras vacaciones a la playa, un viaje que quizá también varios han tenido que aplazar por todo lo que trajo la pandemia de Covid.

Playas hay para todos los gustos y bolsillos y no necesariamente debes salir de Estados Unidos para disfrutar del sol, la arena y el mar, ya que en el país hay varias que puedes visitar ahora que comience la primavera y sobre todo en el verano, cuando las temperaturas están aún mucho más cálidas.

Como cada año, Tripadvisor, la plataforma online en la que se recogen millones de opiniones en torno a determinados negocios del sector turístico (hoteles, restaurantes, bares, discotecas, cruceros, etc), recientemente dio a conocer cuáles son las mejores playas de Estados Unidos y que debes visitar en 2023, como parte de sus premios anuales Travelers’ Choice.

La lista la conforman 25 sitios paradisíacos, mismos que fueron elegidos analizando las miles de opiniones que comparten en este sitio los viajeros de todo el mundo que las han visitado en los últimos 12 meses.

Y como decíamos, en el listado vas a encontrar playas en EE.UU. que ofrecen distintos atractivos, desde aquellas a las que puedes ir para disfrutar únicamente del sol y del mar y muchas otras en las que puedes vivir otro tipo de aventuras, gracias al paisaje natural en el que se encuentran.

Las 10 mejores playas de Estados Unidos para ir en este 2023

1) Ka’anapali Beach

Esta playa se localiza en Lahaina, Hawaii y quienes la calificaron como la mejor playa de todo EE.UU. la amaron por sus casi 5 km de arena blanca y aguas cristalinas, en donde puedes disfrutar de hacer caminatas y snórquel.

2) Siesta Beach

Se encuentra en Siesta Key, Florida, y también se encuentra dentro del top 3 debido a su arena fina y blanca, así como por sus aguas cristalinas. View this post on Instagram A post shared by Siesta Key Beach (@siesta.key.beach)

3) Driftwood Beach

La playa se sitúa en Jekyll Island, Georgia, y los visitantes quedan fascinados con ella debido a su quietud y sobre todo, porque a lo largo de esta se encuentran varios árboles secos que le dan su toque especial. View this post on Instagram A post shared by Georgia (@georgia)

4) Hanalei Beach

Ubicada en Hanalei, Hawaii, lo que más gusta de este lugar es como la playa está rodeada de altas montañas; además al estar ubicada en el centro de la bahía y en la desembocadura del río Hanalei, es ideal para nadar y practicar deportes acuáticos. View this post on Instagram A post shared by Villas At Poipu Kai (@villasatpoipukai)

5) Ho’okipa Beach Park

Otra playa ubicada en Hawaii, en la localidad de Paia. Si buscas desconectar con tu día a día, este sitio es perfecto porque tendrás mucho contacto con elementos de la naturaleza, por ejemplo, podrás ver tortugas y focas. También es un buen sitio para practicar surf o simplemente observar el amanecer y atardecer. View this post on Instagram A post shared by 935셀럽 부미혜 l (주) 발라또 (@_mihye_)

6) Henderson Beach State Park

En Destin, Florida, encontramos este lugar que puede ser perfecto para quien busca disfrutar de unos días en familia, ya que la arena es muy suave, posee un circuito de senderos naturales así como un parque infantil.

7) Cannon Beach

Dicha playa está en Oregon y resulta espectacular tanto por su longitud como por su profundidad; también es de las preferidas para ir con niños ya que su marea es baja. El único contra es que las temperaturas en ocasiones suelen ser bajas. View this post on Instagram A post shared by BOBBYRIVERA (@mr_bobbyrivera)

8) Coronado Beach

Esta playa en Coronado, California, es sumamente extensa, es de arena blanca y tiene muy buenas vistas. View this post on Instagram A post shared by Agustin Leon (@agustinleonl)

9) Ogunquit Beach

En el estado de Maine encontramos esta playa, la cual siempre está limpia. Su arena es tan fina que puedes caminar durante mucho tiempo en ella. Con la marea baja, es quizá una de las más anchas del mundo y con la marea alta, puedes caminar cientos de metros y el agua solo te llegará hasta la cintura. View this post on Instagram A post shared by The Colonial Inn (@thecolonialinn)

10) La Jolla Cove

Localizada en La Jolla, California, además de la gran playa que tiene ese sitio, es único al poder visualizar focas y pelícanos. View this post on Instagram A post shared by Daniel Bommarito (@bommaritofineart)

