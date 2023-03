VIDEO: Tania Rincón confirma que dio por terminado su matrimonio con Daniel Pérez

La conductora Tania Rincón y su esposo Daniel Pérez anunciaron su separación como pareja tras 11 años de matrimonio, una decisión que habían tomado desde el pasado mes de enero.

Por medio de un post conjunto en redes sociales, la pareja anunció que se encuentran en un proceso de separación, señalando que la decisión fue tomada desde el amor.

“Hoy queremos compartirles, Dani y yo, que desde el pasado mes de enero decidimos separarnos y poner fin a nuestra relación como pareja. Esta decisión la tomamos desde nuestro profundo amor y entendiendo que siempre nos tendremos el uno al otro. Tenemos y seguiremos formando una hermosa familia. Agradecemos el cariño y apoyo de nuestra familia y amigos en este momento de transición“.

En el programa matutino ‘Hoy’, la también modelo habló sobre su separación entre lágrimas; pidió empatía para ellos y su familia, señaló que el pasado domingo habían ido a conocer la nueva casa de Daniel junto a sus hijos, pues su bienestar es su prioridad.

Tania se mostró agradecida por las muestras de apoyo que han recibido y por la familia que ha formado con su ex pareja, habló del proceso de separación que pasaron, el cual, dijo, inició por el enojo, la frustración, la tristeza por horas de plática y de terapia, pero que es una decisión que no lamenta.

“Estoy tranquila, pero sobre todo estoy feliz porque sé que no nos equivocamos, tú al elegirme y yo al elegirte a ti. Dicen que si quieres conocer a alguien divorciarte de él. Así que estoy conociendo más a Dani y agradezco a la vida profundamente porque no solo me regaló dos hijos Siempre te voy a tener un profundo amor. Gracias a mi familia, mis amigos“.

El pasado mes de septiembre cumplieron 11 años de casados y 16 años desde que están juntos, comparten dos hijos, un niño de seis años y una bebé de dos.