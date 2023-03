Jena Malone revela que fue agredida sexualmente durante el rodaje de ‘The Hunger Games’

Jena Malone reveló que fue agredida sexualmente durante el rodaje de ‘The Hunger Games’, franquicia a la que se unió en 2013 con el personaje de Johanna Mason.

En una publicación en Instagram, la actriz compartió que todo ocurrió en 2015, en Francia, durante la filmación de ‘Mockingjay – Part 2’. Aunque prefirió no nombrar a su agresor debido a la cultura de la cancelación y que no cree que el sistema judicial la pueda ayudar con su curación.

“Aunque este tiempo en París fue extremadamente duro para mí, estaba pasando por una mala ruptura y también fui agredida sexualmente por alguien con quien había trabajado, estaba tan llena de gratitud por este proyecto, la gente con la que me hice íntima y este increíble papel que me tocó interpretar”.

“Una mezcla de emociones que ahora estoy aprendiendo a ordenar. Ojalá no estuviera ligado a un acontecimiento tan traumático para mí, pero supongo que esa es la verdadera naturaleza de la vida. Cómo conciliar el caos con la belleza. He trabajado muy duro para sanar y aprender a través de la justicia restaurativa, cómo hacer las paces con la persona que me violó y hacer las paces conmigo misma“, escribió Malone.

La estrella de ‘Sucker Punch’ también reveló que es difícil hablar de la película y de su personaje sin recordar lo que vivió, pero está lista para superarlo y recuperar la alegría y el sentimiento de logro que tuvo al actuar en esa saga fílmica.

Además, ofreció su ayuda a las personas que han pasado por algo similar, estará abierta a escucharlas y dispuesta a abrir espacios seguros para que se desahoguen.

Su relato estuvo acompañado por una fotografía que tomó justo después de terminar la filmación.

“Estábamos rodando en una hermosa finca en el campo de Francia y le pedí al conductor que me dejara salir en este campo para poder llorar y capturar este momento”, compartió Malone.