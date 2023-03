Madre de Lionel Messi habló tras amenazas a su hijo en Rosario: “Nunca nos movimos con custodia, llevamos una vida normal”

Luego del atentado a un supermercado del papá de Antonela Rocuzzo en Rosario, en el cual también dejaron una nota dirigida a Lionel Messi con una amenaza, la madre del futbolista emitió declaraciones al respecto.

Celia Cuccittini primero tranquilizó afirmando que: “Estamos bien. Fue en el supermercado del papá de Anto”, y agregó: “Nunca nos movimos con custodia, llevamos una vida normal”.

Hablé con Celia, la mamá de Messi: “Estamos bien, fue en el supermercado del papá de Anto. Nunca nos movimos con custodia, llevamos una vida normal” pic.twitter.com/Vs7WQ6HX3G — Maite Peñoñori (@emedemaite) March 2, 2023

El negocio del papá de Antonela recibió 14 impactos de bala y una nota con el texto “Messi te estamos esperando, Javkin es narco no te va a cuidar”, refiriéndose al intendente de Rosario, quien también salió a declarar tras lo sucedido.

“Yo soy intendente de la Ciudad, yo no manejo las fuerzas de seguridad y cuando pedí no me dejaron. Está muy claro que es fácil hacerle daño a Rosario y que a Rosario no hay un carajo de ayuda concreta”, afirmó Pablo Javkin.

Además aseguró que todo fue por plata y orquestado por bandas narco. “Los mensajitos son muy claro, pero no me van a correr. Está claro lo que sucede, cómo y cuándo sucede. Esto es más grave que lo electoral. Acá es todo por la plata, el narcocrimen, la economía narco”, cerró.

Por otro lado, se sospecha que el atentado fue realizado por barrabravas de Rosario, pues hace unas semanas Javkin cruzó públicamente a Miguel Ángel Russo, técnico de Rosario Central por haber declarado que había jugadores que se negaban a jugar en Rosario por la inseguridad en la ciudad.

