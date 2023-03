Típica 73 y Afro-Cuban All Stars se juntan para una gran rumba en El Bronx

“Va a haber rumba” en El Bronx este sábado, fue la promesa que hizo Johnny “Dandy” Rodríguez Jr., líder fundador de la orquesta neoyorquina Típica 73, que estará celebrando 50 años de carrera compartiendo escenario con la renombrada agrupación Afro-Cuban All Stars.

“Hicimos los 40 años de la Típica 73 allí y ahora estamos haciendo los 50”, dice el músico sobre la celebración que llenará de nuevo los espacios del Lehman Center for the Performing Arts con mucha charanga cubana y salsa.

La fiesta aniversaria contará con la actuación de Adalberto Santiago, que a sus 85 años acompaña a la orquesta en ocasiones especiales; además de los cubanos Alfredo de la Fe, violinista e integrante original, y Mayito Rivera, exvocalista de los Van Van.

“Es difícil resumir 50 años de carrera en una hora pero vamos a mostrar lo mejor. Haremos un segmento con él (Santiago) y luego traeremos los cantantes de hoy en día, y posiblemente al final hagamos una descarga con las dos agrupaciones”, comentó el artífice de éxitos tales como “Amalia Batista”, “Cochero “, “La candela”, “Así no se quiere a nadie” y “Baila que baila”.

El show hará una recorrido por las muchas canciones que se escucharon en las voces de sus cantantes más reconocidos, como Adalberto Santiago, Tito Allen, José Alberto “El canario” y Camilo “Azuquita”, quien falleció el pasado mes de diciembre y a quien se le rendirá un homenaje.

“Será algo bonito”, volvió a prometer Rodríguez.

Se estrenan en el Lehman

Mientras que Típica 73 siente al Lehman Center como su casa, Afro-Cuban All Stars estará debutando en ese escenario, algo que tiene muy emocionado a su director, Juan de Marcos.

Juan de Marcos (centro) se estrenará en los escenarios del Lehman Center este sábado./Cortesía

“He tocado mucho en Nueva York pero nunca en mi vida en el Lehman, y siempre lo he querido hacer porque es un lugar donde hay mucho latino”, recalca el destacado músico, quien ha llevado a la música cubana por todo el mundo con su actual orquesta y con la icónica agrupación Buena Vista Social Club, de la que fue fundador.

Para el sábado dice tener preparado un recorrido para que el público pueda admirar la diversidad de la música cubana, mostrando algunos de los muchos géneros que existen en esa isla caribeña, como danzón, mozambique, bolero, huapacha, conga, son montuno, sukusuku y la timba, que es el más actual.

“La música cubana es muy profunda, muy diversa e influyente. Cuba siendo un país tan pequeño y sin recursos logró influenciar y expandirse por todo el mundo, y puedes encontrar su reminiscencia en la música sinfónica europea y hasta en el rocanrol”, asegura el llamado “Quincy Jones de Cuba”. “Nosotros no tenemos nada, no hay oro, no hay petróleo, pero tenemos mujeres bonitas, buena música y una cultura muy profunda”.

Luego de tomarse un largo break a causa de la pandemia, De Marcos volvió a los escenarios y esta vez reunirá a sus 12 músicos para unirse a la celebración aniversario de Típica 73, a la que llama una “banda antológica de Nueva York”.

“Vamos a guarachar y a vacilar. Espero que el público quede satisfecho con el show porque vamos a hacer un recorrido por la música cubana, vamos a poner nuestro corazón sobre el escenario y queremos que el público sea feliz, que es lo más importante en la vida”, concluyó.

En detalle:

Qué: Concierto de Típica 73 y Afro-Cuban All Stars

Cuándo: Sábado 4 de marzo, a las 8:00 pm

Dónde: Lehman Center for the Performing Arts- 250 Bedford Park Boulevard West, Bronx, NY.

Entradas: llamando al 718-960-8833 o en la página https://www.lehmancenter.org