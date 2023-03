Confirman muertes por sobredosis en NYC con droga xilazina que ocasiona efecto “zombie” y destruye la piel

En enero pasado las autoridades de Salud de la Gran Manzana revelaron con suma preocupación un alarmante aumento en las muertes por sobredosis de drogas en la ciudad de Nueva York, mayormente a causa del fentanilo. Un saldo de más de 2,668 personas fallecidas en 2021, representó un incremento del 78% en ese tipo de decesos, en comparación con el 2019, y puso sobre la mesa evidentes disparidades por edad, raza, nivel de pobreza e incluso vecindarios. Latinos, afroamericanos y personas de bajos recursos componen el grueso de esas muertes.

Y en medio de la lucha que la Ciudad ha venido adelantando para ponerle freno a la problemática del abuso de sustancias y muertes por sobredosis, con el 2023 apenas empezando, las autoridades de salud municipales confirmaron que la xilazina, un sedante animal para caballos y ciervos que tiene alarmadas a diferentes ciudades del país, como Filadelfia, se ha convertido en la nueva amenaza en el mercado negro del consumo de drogas en los cinco condados.

La comercialización de la droga, que suele mezclarse con otras sustancias como el fenatilo, y que puede encontrarse por precios tan bajos como hasta $5 dólares en las calles neoyorquinas, según consumidores, ha ido en aumento, teniendo efectos devastadores como heridas severas que pudren la piel y problemas de comportamiento, dejando a quienes la usan con amnesia temporal, actuando como “zombies”, por lo que muchos la apodan con esa palabra o también la llaman “Tranq”, por su efecto peligrosamente “tranquilizante”.

Y mientras la Ciudad todavía está tratando de comprender mejor los efectos que esta droga está teniendo en las comunidades más vulnerables de la Gran Manzana, tras la alerta lanzada hace unos días por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) que prohibió la importación de medicinas que contengan xilaxina, debido a “una creciente preocupación de salud pública”, el Departamento de Salud de la Ciudad reconoció que en el reporte anual más reciente sobre muertes por sobredosis en la ciudad, se detectó la presencia de xilazina en 429 casos, lo que equivale al 19% del total de decesos por sobredosis. Esa agencia confirmó además que todas las muertes por sobredosis relacionadas con xilazina también involucraron fentanilo.

Y como parte de la voz de alarma que la Ciudad de Nueva York está elevando para advertir a los neoyorquinos sobre los peligros de esta droga, el primer paso que el Departamento de Salud tomó hace unos días, según confirmaron a El Diario NY, fue la emisión de un aviso a los médicos y proveedores de salud, a través de la Red de Alerta de Salud, a fin de aumentar la conciencia sobre ese problema. Al mismo tiempo, aseguraron que están tratando el tema con lupa para garantizar que se tenga especial protección hacia adictos a las drogas.

“Seguimos trabajando para proteger la salud de los neoyorquinos que consumen drogas. Nuestros esfuerzos para abordar la presencia de xilazina en el suministro de medicamentos incluyen que el DOHMH ofrezca servicios de control de drogas en tres programas de servicio de jeringas de la Ciudad de Nueva York y un Centro de Prevención de Sobredosis”, aseguró un vocero del Departamento de Salud, advirtiendo la importancia de que los consumidores tengan certeza de que no haya xilazina en sus sustancias.

“Los miembros de la comunidad pueden verificar sus sustancias usando un espectrómetro infrarrojo de transformada de Fourier (FTIR) y recibir asesoramiento sobre reducción de riesgos. Además de muchos otros servicios de apoyo que se ofrecen en los programas. Estamos trabajando para comprender mejor la viabilidad de los servicios de control de drogas en entornos de reducción de daños y estamos implementando planes para aumentar la capacidad“, agregó el portavoz de esa agencia.

El farmaco ya se ha encontrado en pruebas de droga en 32 estados y datos del 2021 revelan que se encontró la presencia de xilazina en más del 90% de las muestras de heroína y fentanilo.

Y aunque en las calles neoyorquinas, padres de familia como Julia Morales y jóvenes que han escuchado sobre la gravedad de la droga “Zombie” o “Tranqu”, se declaran muy preocupados por el auge del uso la xilazina en la ciudad, temen que la falta de información y conocimiento sobre esta sustancia pueda hacer que más neoyorquinos de comunidades pobres puedan caer en las garras de esa nueva amenaza.

“Yo llevo ya oyendo diferentes cosas en noticias pero no tengo ninguna claridad sobre esa droga, y eso me angustia, porque quiero hablar con mis hijos pero no tengo datos suficientes, así que me gustaría que las autoridades y en las escuelas empiecen a hablar de frente sobre esta sustancia para que los niños y nosotros podamos tomar conciencia y evitar casos que lamentar”, aseguró la madre de familia colombiana.

Tras la preocupación existente entre padres de familia, el Departamento de Salud de la Ciudad aseguró que “la sobredosis de xilazina entre los niños es muy poco frecuente“, pero reconoció que están “monitoreando activamente” los casos.

Sin embargo, y aunque manifestaron que han venido adelantando diferentes campañas educativas e informativas sobre otras drogas causantes de la mayoría de sobredosis en la Gran Manzana, el Departamento de Salud e Higiene mental reconoce que hasta el momento no hay ninguna iniciativa activa específica para rodar la voz sobre la droga “Tranqu” o “zombie”, pero destacaron que actualmente están elaborando estrategias para ampliar el “compromiso educativo” de reducción de daños en torno a la xilazina, con proveedores y organizaciones.

“En respuesta al aumento en el número de sobredosis y la presencia de fentanilo en la ciudad de Nueva York, el Departamento de Salud ha difundido varias campañas de concientización pública en forma impresa, en las redes sociales y en la televisión, y distribuyó un folleto sobre el fentanilo y la prevención de sobredosis que se envió a todos los hogares de Nueva York”, aseguró la agencia de Salud. “Las campañas recientes incluyen: “Salvé una vida”, “Soy la prueba viviente de que la buprenorfina y la metadona funcionan”, “Hablemos de fentanilo” y un correo sobre el fentanilo que se envió a todos los hogares de la ciudad de Nueva York”.

Anne Milgram, de la Administración de Control de Drogas (DEA) aseguró que el tranquilizante animal, que comenzó a usarse en Puerto Rico en el año 2000, en los últimos años ha puesto en jaque a las autoridades, debido a que la mezcla de xilazina con otras drogas ilícitas, particularmente el fentanilo y la heroína, “está devastando comunidades en todo el país”.

En otros estados, según la FDA, se han documentado casos médicos en los que doctores han tenido que amputar extremidades de consumidores de la droga xilazina, ya que les ha ocasionado infecciones que presentan “heridas en la piel y parches de tejido muerto y podrido”.

Warren R. Heymann, médico la Academia Americana de la Asociación de Dermatología, explica que la xilazina o “Tranq”, es “una droga no narcótica sintetizada en 1962, que se usa como sedante, analgésico y relajante muscular en animales”, aprobada para su uso en perros, gatos, caballos y otros animales, pero nunca en humanos.

El medicamento tiene similitudes con fenotiazinas, antidepresivos tricíclicos y la clonidina, pero cuando se combina con otras drogas ilícitas como la heroína, el fentanilo y la cocaína, puede causar bradicardia, hipotensión, depresión del sistema nervioso central, depresión respiratoria e infecciones cutáneas.

El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York explicó también que la xilazina “es un depresor del sistema nervioso central no opioide, que puede aumentar el riesgo de sobredosis debido a su efecto profundamente sedante”, y advirtió que dado que la xilazina no es un opioide, la naloxona (el medicamento que se usa para contrarrestar efectos de sobredosis) no funciona para revertir sus efectos.

“Sin embargo, dado que la xilazina casi siempre se encuentra junto con los opioides, las sospechas de sobredosis deben tratarse con naloxona. Si la persona que sufre una sobredosis vuelve a respirar pero aún está sedada, es posible que no necesite más naloxona. Continúe monitoreando su respiración con un oxímetro de pulso o facilite el acceso a un entorno que pueda proporcionar un control adicional”, fue el consejo dado por la agencia de Salud, en caso de sobredosis. “La xilazina también se ha asociado con heridas que pueden aparecer en el cuerpo, incluso en ausencia del uso de drogas inyectables o en sitios que no son de inyección. La iniciativa de verificación de medicamentos del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York ha indicado la presencia de xilazina en el suministro de medicamentos de la Ciudad de Nueva York”.

Y en medio de la alarma que la droga “zombie” está generando, el Comisionado de la FDA, Robert M. Califf, insistió en la necesidad de estar alerta.

“Seguiremos usando todas las herramientas a nuestra disposición y asociándonos con la DEA y otras agencias y partes federales, estatales y locales para detener estas actividades ilícitas y proteger la salud pública”, dijo el funcionario federal.

Datos sobre la xilazina, conocida como “Zombie” o “Tranq”