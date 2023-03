Deudas que hay que pagar

Mientras nos acercamos al final del año escolar millones de estudiantes están en ascuas a la espera de la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la viabilidad del perdón de las deudas educativas prometido por el presidente Joe Biden mediante orden ejecutiva, sin mediar la decisión del Congreso.

Tras escuchar los argumentos sobre las fallas o beneficios del plan para aliviar el pago de la costosa educación superior en la nación más rica del mundo, el pasado martes hubo un campanazo de alerta por las dudas de los magistrados del tribunal superior en Washington DC.

Los jueces de mayoría conservadora, que fueron designados con apoyo del partido Republicano, podrían determinar el rechazo al programa de un gobierno demócrata, ocurrido en medio de la crisis de los hogares por la pérdida de puestos de trabajo y cierre de negocios por la pandemia del Covid-19 que dejó en rojo hasta las finanzas de los hogares.

La condonación de préstamos estudiantiles beneficiaría a muchos jóvenes inmigrantes que confían en un mejor futuro al terminar su educación universitaria. Pero la decisión parece que saldrá en un mal momento político porque estamos ad portas de comenzar la campaña presidencial del 2024, aunque todavía no es claro si el presidente Biden buscará la reelección compitiendo con su rival Donald Trump.

Y es mal momento, porque si ganara Biden y la Corte le da el aval a su plan, los demócratas tendrían argumentos para pedir a estos nuevos ciudadanos el voto para su reelección; sin embargo, si la Corte dice no al plan, serviría para enviarle a los electores el mensaje de que los jueces republicanos no ayudaron para aliviar sus deudas, convirtiendo la decisión en un problema de bolsillo, justo cuando la inflación está atacando la economía familiar de quienes menos ingresos reportan ante el IRS.

Esta disyuntiva se comprueba con las encuestas del Pew Research Center según las cuales al menos el 41% de los universitarios graduados, aquí en los Estados Unidos, estarían más orientados al voto demócrata frente al 27% reportado en 1996 para los republicanos.



Y según VoteCast es mayor la favorabilidad de Biden entre los estudiantes demócratas universitarios que votaron en las elecciones de medio término, por ese manejo de sus deudas.

Y son 26 millones de solicitantes del perdón, 16 millones de ellos ya recibieron la aprobación; aunque todavía no es claro que vean el desembolso del dinero para cancelar la deuda universitaria.



Y la situación de angustia será prolongada, porque la batalla ante la Corte apenas comienza, porque si decide algo este año, no se sabría la decisión si no justo antes de salir a las vacaciones del verano, cuando es tradicional que entregue los más controversiales fallos.

La autora, Sofía Villa escribe esta columna a título personal y sus opiniones no representan a Televisa-Univision donde trabaja como Writer /Producer