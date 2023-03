Hija del exfutbolista Romario anunció la creación de una cuenta en OnlyFans 

Cada vez son más las personas vinculadas de alguna manera al mundo de los deportes que deciden abrir una cuenta de OnlyFans para generar algún tipo de ganancia a través de la venta de contenido, siendo la más nueva en incursionar en este mundo la hija del histórico futbolista brasileño, Romario.

A pesar que esta plataforma es usualmente utilizada por las personas para vender contenido erótico, Danielle Favatto, hija del Campeón del Mundo con Brasil en 1994, se mostró interesada en mostrar otro tipo de contenido mucho más educativo al compartir como ha sido su actual experiencia como madre.

“Yo no quería tener un hijo, cambié de opinión de la nada. No tenía maneras con los niños. Era esa persona que, si el niño lloraba en el avión, yo ya estaba enfadada. Como he estado aprendiendo a diario, me pareció genial la idea de crear un perfil en la plataforma para hacer vídeos sobre el tema”, expresó en entrevista para el sitio UOL.

Favatto, de 25 años, se convirtió en madre el pasado mes de enero, cuando dio a luz a la pequeña Maria Eduarda junto a su pareja, el futbolista Fabio Enrique.

“Ser padres era más el sueño de mi novio que el mío. Después de usar un anticonceptivo durante ocho años me lo quité para tomarme un respiro y pensar en tener un hijo o no. Pasó un mes y ya estaba embarazada. En Carnaval tuve la mayor resaca de mi vida y a la semana siguiente me enteré de que estaba embarazada. Lo curioso es que revelé mi embarazo el día del partido de Vasco y empataron”, agregó.

La hija de Romario detalló que planea transmitir un episodio semanal en su cuenta y que ya incluso hay material que puede ser visto por sus suscriptores. En el primer video cuenta cómo recibió la noticia del embarazo y parte de su proceso de gestación.

