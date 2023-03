Activistas toman el puente de Brooklyn exigiendo se apruebe un seguro de desempleo para trabajadores “excluidos”

Foto: FEW / Cortesía

Las acciones de presión para que se apruebe este mismo año un Programa Puente de Desempleo, no se detienen. Por ello, este lunes centenares de trabajadores y líderes comunitarios cruzaron el Puente de Brooklyn para llamar la atención a la gobernadora Kathy Hochul, para que lo ponga en su lista de prioridades, en el presupuesto del año fiscal 2023.

La propuesta legislativa (S.3192 / A.4821) establecería un fondo de $500 millones para proporcionar un seguro de desempleo para los trabajadores autónomos, como es el caso de los jornaleros o domésticos, en caso de que pierdan sus empleos.

El plan que ya ha sido aplicado en otros estados como Colorado, incluiría a jornaleros documentados o indocumentados, trabajadores domésticos empleados por hogares particulares y trabajadores de la construcción y jardinería empleados por un contratista de mejoras para el hogar, a los que se paga en efectivo o con un cheque personal u otro tipo de figura.

Hay que aclarar que el presupuesto y la estructura del seguro de desempleo (Unemployment Insurance) que funciona en Nueva York, para los trabajadores convencionales, no sería afectado por esta nueva previsión, que extendería los beneficios administrados por el Departamento de Labor a quienes demuestren que trabajan por cuenta propia.

Una puerta para los ‘sin papeles’

En medio de las marchas y concentraciones para impulsar este anteproyecto, uno de los centenares de trabajadores de la construcción hispanos, que se identificó como ‘Algimiro’, contó que lamentablemente desde hace medio año se fracturó un brazo, lo cual le ha impedido seguir produciendo dinero para sobrevivir.

“He trabajado por años muy fuerte. Y ahora no tengo ningún apoyo para salir adelante. No tengo papeles. Y eso me impide tener un apoyo”, aseveró.

Esta ley también beneficiaría a los denominados “free-lance” y todos aquellos que trabajen de manera independiente, abriendo este beneficio de compensación salarial a centenares de neoyorquinos indocumentados.

“Estamos viendo que muchas personas solo por reclamar sus derechos, como un aumento de sueldo, que se adapte al mínimo legal, están siendo echados en este momento de sus empleos. Necesitamos mandar este mensaje al gobierno y a los legisladores. Somos quienes levantamos a esta ciudad, a este estado y a este país”, expresó Angel, portavoz de Comunidades por un Cambio NY (NYCC).

Activistas de una docena de organizaciones agrupados en la coalición Fondo de Trabajadores Excluidos seguirán batallando por esta legislación hasta que se incluya en el prespuesto estatal. (Foto: Cortesía: Coalición FEW)

“Una tabla de salvación”

Varios testimonios se cruzaron este lunes en el Puente de Brooklyn, mientras se coreaban consignas como ¡Esenciales, pero no excluidos!, por parte de portavoces de una docena de organizaciones de base comunitaria, las mismas que en el 2021 lograron que se aprobara un Fondo de Trabajadores Excluidos , durante los días más agobiantes de la pandemia en Nueva York, el cual benefició básicamente a la mano de obra inmigrante e indocumentada.

Luego de varias protestas y peticiones se logró ese fondo de $2,100 millones, que brindó compensación a las personas que quedaron excluidas de los beneficios del seguro de desempleo y los cheques de estímulo por la crisis de salud pública.

Ahora, esta propuesta de ley, que hasta ahora no ha sido considerada en el presupuesto 2023, trata de ser empujada al igual que otros beneficios como seguros de salud para todos y más ayudas financieras para la renta, que serían “tablas de salvación” para comunidades de trabajadores inmigrantes que aseguran existe una caída en general de la economía.

“Vean cómo los edificios corporativos del Bajo Manhattan todavía están vacíos. Vean cómo están cerrando almacenes. Se siguen perdiendo empleos y quienes más sufren son los que no tenemos ningún tipo de seguro. Estos programas no son una limosna. Son actos de justicia que mejoran la economía”, reaccionó la trabajadora de limpieza dominicana Teresa González quien asegura perdió su empleo en unas oficinas que nunca más abrieron en el distrito financiero.

¿Hay posibilidades?

La coalición Fondo de Trabajadores Excluidos (FEW) pone en claro que por segundo año consecutivo, la mandataria estatal no incluyó “un solo dólar de apoyo para los trabajadores excluidos, a pesar de que con quienes impulsan la economía de Nueva York, y el trabajo independiente en particular está aumentando en popularidad”.

Una encuesta reciente mostró que más de la mitad de los no autónomos dijeron que probablemente trabajarían de forma independiente en el futuro.

“El presupuesto de Nueva York para 2023, deja grandes agujeros en nuestro sistema de desempleo, sin financiamiento alguno para los neoyorquinos trabajadores. Mientras se priorizan proyectos vanidosos como hipódromos, se obvia la seguridad económica básica para los trabajadores neoyorquinos marginados“, argumentó Nishat Tabassum, portavoz de esta coalición.

Cualquier neoyorquino que pierda su trabajo y no pueda acceder al seguro de desempleo estatal debido a su situación migratoria podría ser beneficiado si avanza esta legislación. (Foto: Cortesía FEW)

750,000 trabajadores

En general, cualquier neoyorquino que pierda su trabajo y no pueda acceder al seguro de desempleo estatal debido a su situación migratoria, podría ser beneficiario de este seguro, incluyendo además a las personas que han sido liberadas recientemente de alguna prisión.

De acuerdo con lo contemplado en el anteproyecto de ley ,una financiación de $500 millones será suficiente para cubrir una mensualidad de 1,200 dólares para 30,000 personas en un momento dado, durante seis meses, en un año determinado.

La financiación también destina un 15% a gastos de administración del Departamento de Trabajo y a un programa de navegadores comunitarios.

Según las estimaciones, esto cubrirá hasta 750,000 trabajadores indocumentados, asalariados en efectivo, trabajadores por cuenta propia y personas recientemente excarceladas.

Al igual que el seguro de desempleo, este programa tiene un límite de seis meses para recibir beneficios.

Para garantizar sucesivamente los ingresos al Programa Puente de Desempleo, la legislación reintroducida este 2023, añade un nuevo impuesto sobre la publicidad digital que manejan los gigantes tecnológicos como Amazon y Google, que se espera recauden hasta $1,000 millones de dólares para el Estado de Nueva York.

Saliendo de prisión

El programa cubriría a las personas que están reingresando a la fuerza laboral, después de haber estado tras las rejas durante un año o más.

En el estado de Nueva York, hubo un promedio de 21,000 personas por año liberadas de prisiones estatales en los últimos tres años, según un informe del Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria del Estado de Nueva York.

Este esquema de protección de desempleo, crea una capítulo aparte, para esta población que se les hace imposible reincorporarse a la vida laboral, una vez que están en libertad.

Los solicitantes deben haber ganado por debajo de la mediana de los ingresos individuales del estado de Nueva York que actualmente es de $56,000 al año.

¿Cómo funcionaría?

Para tener derecho al subsidio, el trabajador debe estar desempleado por causas ajenas a su voluntad y estar disponible para trabajar.

y estar disponible para trabajar. Quedan excluidos los trabajadores que hayan sido despedidos por mala conducta o hayan abandonado voluntariamente su puesto de trabajo.

Los trabajadores deben haber trabajado al menos 3 meses en los 12 meses anteriores al mes de su desempleo. Como mínimo, deben haber ganado $4,050 en ingresos durante esos meses.

al mes de su desempleo. Como mínimo, deben haber ganado $4,050 en ingresos durante esos meses. Dado que las personas que se reincorporan al mercado laboral no disponen de ingresos suficientes por haber trabajado a cambio de unos céntimos por dólar, no se exigen los requisitos de ingresos y ganancias a quienes lleven más de un año en el paro.

Los trabajadores que reúnan los requisitos recibirán $1,200 al mes, una cantidad equivalente o inferior a la media abonada a los beneficiarios del subsidio de desempleo del Estado de Nueva York.

a los beneficiarios del subsidio de desempleo del Estado de Nueva York. Los trabajadores que pierdan horas parciales recibirán hasta $800 al mes . Las prestaciones aumentarían cada año a un ritmo igual a la variación porcentual anual del salario semanal medio del estado.

. Las prestaciones aumentarían cada año a un ritmo igual a la variación porcentual anual del salario semanal medio del estado. Los requisitos de documentación se basarían en el Fondo para Trabajadores Excluidos: incluyendo correspondencia de los empleadores, depósitos directos y autoliquidaciones, así como declaraciones W-2, 1099 o del impuesto sobre la renta.

Deben aportar pruebas de identidad y requisitos de residencia similares al sistema original de puntos creado por el Fondo para Trabajadores Excluidos.

