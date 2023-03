El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 6 de Marzo de 2023

Horóscopo de hoy 6 de de Marzo de 2023

03/21 – 04/19

Estallará en ti el deseo de ser el líder de la fiesta y el centro de atención, aunque tu entorno social se tornará algo frío y no hay garantías de que logres el reconocimiento que mereces. No te reprimas, pero prepárate para escuchar las críticas de tus amigos.

04/20 – 05/20

Estarás concentrado en tus objetivos a largo plazo y trabajarás sin respiro para alcanzarlos. Reparte la carga con aquellos que te quieren proteger para que el peso no se vuelva insostenible. Tus familiares te demostrarán que puedes contar con ellos.

05/21 – 06/20

Tu mente estará llena de ideas, pero te preocupará constatar si puedes realizarlas ya que algunos temores te harán dudar. Aprovecha para analizar e investigar diferentes opciones. Si próximamente tienes que dar un examen sigue un método para lograr mayor concentración.

6/21 – 7/20

Si has sido descuidado con el dinero prepárate porque hoy te llegará la cuenta. Eres buen administrador, comienza a hacer uso de esta cualidad para mejorar tu situación económica. Haz negocios con personas que tengan una trayectoria y un sustento comprobable.

07/21 – 08/21

Te relacionarás con personas mayores que tú o que tienen mayor experiencia y eso te ayudará a madurar. A través de una sociedad afectiva o comercial lograrás estabilizarte. Acepta las críticas con humildad e intenta construir algo en conjunto.

08/22 – 09/22

Hoy sentirás un poco de nostalgia por tiempos pasados por lo que preferirás estar solo contigo mismo. Pero, aunque te retires no podrás evitar absorber ciertas energías de tu entorno. Asumir tus temores y tristezas te ayudará a prevenir problemas de salud.

09/23 – 10/22

El temor a no ser aceptado podría hacer que te muestres un poco más rígido y que escondas algunas facetas de tu personalidad detrás de una coraza. Si vas a realizar actividades en grupo rodéate de gente que te dispuesta a respetar tus condiciones.

10/23 – 11/22

Te tomarás los compromisos y las responsabilidades a pecho y no perderás de vista tus objetivos. Si tienes que tomar una determinación importante pídele consejo a tu padre, tu tutor o a una persona de mayor experiencia porque es tiempo de elaborar un plan a largo plazo.

11/23 – 12/20

Aunque a veces la realidad se muestre dura es conveniente aceptarla en lugar de negar los hechos. Y, aunque al principio te decepciones, pronto encontrarás un nuevo norte. Si estás realizando un trámite de inmigración o planificando un viaje asegúrate de tener toda la documentación requerida.

12/21 – 01/19

Tu instinto de supervivencia te llevará a buscar socios comerciales para generar una plataforma económica más sólida. Muévete con precaución en los terrenos que no conoces. A no ser que tengas firma y sello no des por seguro ingresos extras por herencias, regalos o bienes gananciales.

01/20 – 02/18

Existirán oportunidades de encuentros amorosos, pero tu vara de exigencia se ha vuelto demasiado alta. Tú tienes el poder para alejar los miedos y fracasos anteriores. Renueva tus vínculos sin tantos requerimientos y disfruta de todo lo que la vida pone a tus pies.

02/19 – 03/20

Eres permeable a las influencias del entorno y eso a veces te debilita, por eso te recomiendo que tomes vitaminas y hagas ejercicios para elevar tus defensas. Tendrás la oportunidad de cortar con algunos malos hábitos que vienes arrastrando y de mejorar tu salud.