Critican a Juan Soler en redes sociales por comentarios transfóbicos

A Juan Soler le llovieron las críticas en redes sociales, luego de que hace unos días diera una polémica declaración con respecto a las mujeres trans.

Durante su participación en el programa “Sale el Sol”, el actor aseguró que no le gustan “Los amores modernos de mujeres con pene”.

Tras su comentario, en redes sociales una gran cantidad de miembros de la comunidad LGBT+ le hicieron ver que no están de moda y que tampoco tiene derecho a insultarlos.

Ser trans no está de moda. Que hablen de nosotras y nos alucinen hasta en la sopa es lo que está de moda, ¿verdad, @juansolervalls?



El que en pan piensa, hambre tiene.pic.twitter.com/cvpsmNgQ1l — Láurel Miranda (@laurelyeye) March 1, 2023

Los cibernautas aprovecharon que el actor está en boca de todos para recordar la entrevista que ofreció hace algún tiempo al programa “Miembros al Aire”, donde confesó haber tenido relaciones sexuales con una cabra, poniendo así en tela de juicio su integridad moral.

En aquella ocasión, el argentino participó en la dinámica en la que todos los “miembros” tenían que revelar sus secretos vergonzosos, y fue en ese momento cuando contó que a la edad de 15 años, él y un grupo de amigos tuvieron sexo oral con el animal.