Lionel Messi habla sobre su relación con Kylian Mbappé e ilusiona al PSG: “Ojalá podamos hacer grandes cosas juntos”

El futbolista argentino y principal figura del París Saint Germain (PSG), Lionel Messi, ha venido recuperando cada vez más el gran nivel que registró en sus mejores años dentro del FC Barcelona y que no tuvo la suerte de demostrar en su llegada al cuadro francés; esto lo ha demostrado en sus últimos partidos y especialmente tras la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022.

En una reciente entrevista para la televisión oficial del París Saint Germain, el atacante resaltó que se siente bastante cómodo en el club y especialmente haciendo el poderoso tridente en compañía de Neymar Jr. y especialmente del francés Kylian Mbappé, a quien catalogó como uno de los mejores del planeta.

“Ojalá podamos hacer grandes cosas juntos. Tenemos la ilusión de ganar títulos y vamos a hacer todo lo posible para conseguirlos”, resaltó Lionel Messi.

“Me ha costado adaptarme a París, pero esta temporada la empecé con mucha ilusión y ganas. Estoy disfrutando mucho este curso“, agregó el delantero argentino que también fue galardonado con el premio The Best a mejor futbolista del planeta.

Para finalizar, el astro de la albiceleste aseguró que haber conquistado la Copa del Mundo ante la selección de Francia en la final de Qatar 2022 ha sido uno de los momentos más importantes de su vida y que todavía no puede creer que eso haya ocurrido.

“Fue algo impresionante. Es un sueño que tengo de toda la vida. La manera que lo festejó la gente fue increíble”, concluyó el ariete nacido en la ciudad de Rosario.

Contenido relacionado

–Shohei Ohtani se lució con descomunal jonrón en Japón y hace temblar a sus rivales en el Clásico Mundial de Béisbol

–Vuelve a ser víctima de la vacuna: Novak Djokovic queda fuera del Indian Wells por no tener la dosis contra la covid-19

–No fue Francia: Lionel Scaloni revela cuál fue el partido más difícil de Argentina en el Mundial de Qatar 2022