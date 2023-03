Matías Arezo: el futbolista uruguayo que inició como portero y ahora es uno de los mayores goleadores del futbol sudamericano

Matías Arezo desde su llegada a Peñarol:



⚽️ vs Cerro

⚽️⚽️⚽️ vs La Luz

➖ vs Boston River

⚽️⚽️🅰️🅰️ vs Defensor Sporting

⚽️ vs Deportivo Maldonado

⚽️⚽️⚽️ vs River Plate (M)



Son 12 G+A en 6 partidos. 🤯🇺🇾 pic.twitter.com/kDCeL5Y3Ih