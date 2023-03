Shakira podría demandar a Anuel AA por usar su nombre en una canción; esto es lo que sabemos

Shakira dice: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. Y parece que el cantante Anuel AA quiso, por alguna razón, seguir sus pasos e impulsado por el éxito del cual goza actualmente la colombiana y todo lo relacionado con su nombre, éste quiso facturar haciendo uso de éste en el tema “Más rica que ayer”.

El ex de Karol G lanzó una canción cuya lírica tan gráfica le ha gustado a muchos, mientras que otros la han rechazado por completo. Sin embargo, los números no mienten y a éste mal no le está saliendo su nuevo hit musical, en donde en efecto no sólo menciona a Shakira, sino también a Gerard Piqué, quien vive este 2023 viendo cómo lo “salpican” a más y mejor.

Esto, por otra parte, el uso de su nombre en “Más rica que ayer”, dicen que no le ha gustado a Shakira quien podría demandar al ex de “La Bichota” por usar su nombre sin su permiso o acuerdo previo.

Esta información la comentaron en el programa “En Casa Con Telemundo”, en donde Carlos Adyan aseveró que si la información de la posible demanda terminaba siendo verdadera, le parecía todo una “ridicules”, ya ni que Piqué había reaccionado de esta manera hablando de demandarla a ella por el uso de su nombre en la “Music Session# 53” con BZRP. Sin embargo, en esto de hacer uso de su nombre, como lo menciona el conductor, debemos recordar que Shakira, en dicho tema, no lo menciona como tal. Ella usa la palabra “salpique” como alusión a su ex pareja, y en lo referente a Clara Chía Martí dice “claramente”.

Anuel AA en su nuevo tema dice: “Tú no ere’ Shakira ni yo Piqué”. Pero ojo, que el tema, según los fans, podría ser una canción dedicada completamente a Karol G, ya que éste repite una y otra vez “Bebecita” en “Más rica que ayer”. Recordemos que éste apelativo lo usaban ambos en el pasado para referirse a sí mismos cuando aún eran pareja. Ya lo cantaron antes: “Bebecita, lo de nosotros es un secreto que nadie se entere…”, del tema “Secreto”, lanzado hace cuatro años.

Pero en su nueva canción el reguetonero dice “Bebecita”: “Bebecita, estás más rica que ayer (rica que ayer). Qué bueno fue volverte a ver (volverte a ver)…”

