Soy una orgullosa proveedora de servicios de aborto. Este es el por qué

Todos los días, cruzó las puertas del centro de salud de Planned Parenthood donde trabajó con una sonrisa, a menudo cantando una canción que suena en mis audífonos. Muchos encuentran esto sorprendente considerando que usualmente hay manifestantes contra el aborto afuera del centro de salud burlándose de mí y de mis pacientes o tratando de convencerme de que “busque un mejor trabajo”.

No se dan cuenta de que estoy orgullosa de ser una proveedor de abortos que pone a los pacientes primero.

Soy enfermera registrada en Planned Parenthood of Greater New York. Trabajo con personas que necesitan servicios de aborto compasivos y de alta calidad. Estoy completando mi maestría para convertirme en enfermera partera y enfermera practicante. Mi trabajo en Planned Parenthood me ha brindado no solo las habilidades clínicas para seguir una educación superior, sino también la confianza para apoyar a mis pacientes durante una experiencia profundamente personal.

El aborto es atención médica, y la atención médica es un derecho humano fundamental que debe ser accesible para todos. La triste realidad es que el racismo, las desigualdades económicas y los odiosos prejuicios impiden que las personas obtengan atención médica vital, incluyendo la atención del aborto seguro y legal.

Las mujeres de color, los hombres transgénero y las personas no conformes con el género son las que más sufren estas injusticias sistémicas que se ven exacerbadas por legisladores que estan opuestos a los derechos de aborto. Por eso me presentó a trabajar todos los días. A pesar de la intimidación de los legisladores y manifestantes contra el derecho a elegir, la atención médica se lleva a cabo en Planned Parenthood.

El panorama para los proveedores de servicios de aborto en este momento es especialmente difícil mientras esperamos la decisión en una demanda crítica en Texas presentada por grupos conservadores que buscan revocar la aprobación gubernamental echa hace decadas de un medicamento de aborto clave llamado Mifepristona, utilizado para el aborto con medicamentos. La Mifepristona es una opción segura y eficaz para el aborto y el tratamiento médico del aborto espontáneo. Es inconcebible que un juez, que no es un profesional de la salud, pueda intentar erradicar 20 años de ciencia basada en evidencia como parte de una agenda antiaborto políticamente motivada. Esta demanda intenta castigar físicamente a las personas por los resultados de su embarazo.

Las personas deben tener la libertad de decidir por sí mismas si quieren tener una familia, cuándo y con quién, sin la interferencia de políticos o extremistas antiaborto obsesionados con robar a las personas de su autonomía corporal. Confío en que mis pacientes tomen sus propias decisiones sobre su cuidado de salud sexual y reproductiva y, a cambio, confían en mí para ser honesta y brindarles atención con dignidad y respeto. Nunca me voy a intimidar de brindar cuidado a mis pacientes o mi comunidad.

Hoy es el Día Nacional de Agradecimiento a los Proveedores de Servicios de Aborto, que se inició en memoria del Dr. David Gunn, el primer proveedor asesinado por un activista contra el aborto en los Estados Unidos. Las amenazas y la violencia contra los médicos que brindan servicios de aborto todavia persisten: La Federación Nacional del Aborto (NAF) en 2021 informó un número récord de incidentes violentos en clínicas, mientras que los incidentes de activistas que obstruyeron las instalaciones de atención médica casi se duplicaron del 2021 al 2022. Los proveedores han visto un aumento sin precedentes de protestantes fuera de las clínicas, según NAF, ya que los activistas contra el derecho a elegir se han animado debido a una avalancha de ataques legislativos contra la atención de la salud reproductiva y por la anulación de la ley Roe v Wade el verano pasado.

Sin embargo, siento que todos los días es el Día Nacional de Agradecimiento a los Proveedores de Aborto debido al inmenso aprecio que recibo de mis pacientes, día tras día.

Ser proveedor de servicios de aborto es más que un trabajo para mí. Es un compromiso profundamente personal para ayudar a las personas a priorizar sus necesidades de atención médica y determinar el futuro que desean. Los proveedores están aquí, protegiendo la vida y la salud de millones de personas y sus familias, y estaremos aquí para las próximas generaciones.

Una versión de este artículo fue inicialmente publicada en Rewire.

Sunoz Soroosh es enfermera registrada de Planned Parenthood of Greater New York