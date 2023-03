3ra mujer murió tras estampida en concierto en Nueva York de rapera GloRilla

Aisha Stephens se convirtió en la tercera mujer en morir tras una estampida en Rochester (NY) que se desató cuando los asistentes al concierto de la rapera GloRilla (Gloria Hallelujah Woods) entraron en pánico el domingo pensando que se habían producido disparos.

Stephens, residente de Syracuse (NY) de 35 años, era la única persona que permanecía hospitalizada desde la tragedia del domingo. Murió el miércoles por la noche. Previamente habían fallecido Rhondesia M. Belton (33), residente de Buffalo, y Brandy Miller (35) de Rochester.

Third woman dies in GloRilla concert stampede in Rochester https://t.co/DTnksw1cb4 pic.twitter.com/VYSUDBHAXa — New York Post (@nypost) March 9, 2023

Las estrellas de rap GloRilla y Finesse2tymes habían terminado de actuar en “Main Street Armory” de Rochester cuando algo provocó que la gente se precipitara peligrosamente hacia las salidas poco después de las 11 p.m. del domingo, dijo el lunes el jefe de policía David M. Smith en una rueda de prensa.

Varias personas resultaron heridas después de quedar atrapadas entre la multitud de asistentes al concierto que se precipitaron hacia las salidas después del espectáculo.

La ciudad se negó a renovar la licencia de entretenimiento del lugar el miércoles, cerrándolo efectivamente mientras se llevan a cabo investigaciones penales y regulatorias, dijo Patrick Beath, abogado adjunto de la corporación de la ciudad.

Además de una investigación policial, los bomberos están inspeccionando el edificio y revisando fotos y videos del concierto para determinar si hubo alguna infracción, acotó NBC News.

El propietario de la sala no ha respondido a numerosas solicitudes de comentarios de la prensa. El sitio tiene una capacidad para unas 5,000 personas, dijeron funcionarios de la ciudad, pero no está claro cuántas personas estaban allí al momento de la tragedia.

“No tenemos ninguna evidencia de disparos o de que alguien haya sido disparado o apuñalado en la escena”, dijo Smith el lunes. “Lo que comenzó (…) como una noche de música en vivo y diversión para la artista GloRilla terminó en tragedia”, añadió.