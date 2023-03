Alina Villasante le apuesta a la mujer

“Love her. What a world it can be if we show each other more love, supporting other women will make us all stronger and will encourage these women to use their incredible talents and voices. HER is us. We are HER. Let’s show her the same love and give her some strength”.

Que en español significa.

“Amala. Que bueno sería el mundo si nos mostramos más amor entre nosotras, apoyar a otras mujeres nos hará a todas más fuertes y alentará a estas mujeres a usar sus increíbles talentos y voces. ELLA somos nosotras. Nosotras somos ELLA. Mostrémosle el mismo amor y démosle un poco de fuerza”.

Las prendas van acompañadas de mensajes positivos./Cortesía

Este es el mensaje que escogió Alina Villasante para las nuevas prendas de su marca Peace Love World, que desde sus inicios ha tenido como objetivo difundir la paz, el amor y la felicidad.

“Cuando hablamos de mujeres, esa mujer soy yo, eres tú, somos todas. Es básicamente honrar, respetar e impulsarnos entre nosotras”, señala la empresaria y diseñadora nacida en Cuba, criada en NYC y radicada en Miami.

Cada prenda de Peace Love World lleva una marca con afirmaciones positivas además de ocho rayas rojas bordadas, una raya por cada letra de las palabras “love” y “amor”. Y para su nueva colección, Villasante se inspiró en el Mes de la Mujer, resaltando la importancia y el crecimiento que el género ha tenido.

Las prendas de la marca se venden a través de QVC, cientos de tiendas y online./Cortesía

“Las mujeres hemos ganado un tremendo poder en muchos aspectos, el poder que merecemos. Es importante usarlo y lograr cosas maravillosas para todas, porque no queremos perder algo por lo que luchamos tanto tiempo”, dice. “Tenemos que usar nuestras voces para seguir creciendo, para ser excelentes madres, dueñas de negocios, para servir de modelo e inspiración a las generaciones más jóvenes”.

Ella es sin duda un modelo de éxito. La popularidad de Peace Love World condujo a una asociación con el canal de venta directa QVC y así logra llegar a millones de personas con los mensajes de bienestar de la marca de ropa, prendas y accesorios para el hogar, que además se vende a través de grandes minoristas y en 2.000 boutiques de todo el mundo.

“Mi línea de artículos del hogar ha crecido rápidamente, mañana (martes) lanzo mi línea de jardín; nuestra presencia en QVC es muy grande también y estoy relanzando la página web con una línea exclusiva de prendas monocromáticas de calidad, hechas en Perú”, cuenta sobre su empresa. “Lo bonito de la marca es que he podido reinventarme cada temporada”.

La marca también ofrece una variedad de productos para el hogar./Cortesía

Además de inspirar y empoderar a las mujeres a través de las colecciones de Peace Love World, Villasante es miembro activo de su comunidad y recientemente trabajó como mentora en el programa de Univision, Todo Es Posible, junto a Emilio Estefan, ayudando a guiar a empresarios latinos en sus proyectos de pequeñas empresas.

“La mujer latina ha crecido tanto y nuestra voz es escuchada. Si tomamos esa pasión con la que nacimos y escuchamos lo que el mundo necesita, creo que podemos hacer cosas que nunca se han hecho”, finalizó.