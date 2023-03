Guardia Costera de España rescata a un grupo de 48 inmigrantes en la costa de las islas Canarias

Durante este fin de semana el servicio de Salvamento Marítimo de España informó del rescate de un grupo de inmigrantes de origen subsahariano. Entre las personas rescatadas se reportaron tres mujeres embarazadas y seis niños del grupo de 48 personas que intentaban llegar a la costa de las islas Canarias.

De acuerdo a las autoridades españolas en la embarcación viajaban 24 mujeres, 18 hombres y seis menores de edad que se encuentran en Arguineguín recibiendo el apoyo de los organismos sanitarios. El bote fue localizada a 185 kilómetros de Gran Canaria. En ese sentido, un barco de rescate español auxiliaron a los inmigrantes.

Según las cifras otorgadas por las autoridades marítimas de España entre el 1 de enero y el 28 de ingresaron al país de manera irregular al menos 3,094 personas. La agencia de noticias EFE afirmó que un 56,9% menos que en 2022.

Con este rescate de las autoridades españolas sería al menos la cuarta ocasión que ocurre entre febrero y las primera dos semanas de marzo, además ocurre dos semanas después de que en Italia ocurriera un naufragio donde perdieron la vida 60 personas tratando de llegar desde las costa de Turquía a Europa.

Reino Unido se opone a las embarcaciones

El primer ministro Rishi Sunak, anunció la semana pasada que los inmigrantes irregulares que lleguen a Reino Unido en embarcaciones no podrán pedir asilo y serán detenidos por las autoridades, lo que se ha catalogado como una violación al derecho internacional y una violación a los derechos humanos de los migrantes.

Tan solo en 2022 al menos 3,000 albaneses llegaron al Reino Unido embarcaciones precarias, cerca de un tercio de los inmigrantes detectados en ese periodo por las autoridades locales. “Si usted llega aquí ilegalmente, no puede pedir asilo (…) No puede hacer reclamaciones espurias sobre derechos humanos y no puede quedarse”, dijo el jefe del Gobierno británico al momento de informar de estas polémica medida.

Por su parte, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas registró alrededor de 280,000 entradas irregulares durante el año 2023, un 77% en 2021. Es la cifra más alta desde la llamada crisis de refugiados en 2015 y 2016. Varias organizaciones humanitarias dedicas al rescate y ayuda de inmigrantes en el Mediterráneo afirman que al menos 25,975 personas han fallecido desde 2014 intentado llegar a Europa desde Africa.

